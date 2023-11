Luego que el gremio de profesionales de la salud denunciaron que el sector Salud no cumple con el aumento salarial pactado (cuarta escala remunerativa) por lo que se irían a una huelga nacional indefinida, el ministro de Salud, César Vásquez, explicó que la cartera ministerial que dirige no podrá cumplir en su totalidad con lo pactado debido a que no se cuenta con suficiente presupuesto, y por lo que aplicará una distribución equitativa.

“Lo que se necesita para cumplir con todas las expectativas y acuerdos son más de 200 millones de soles, un promedio de 18 millones de soles mensuales más, cosa que no tenemos. Es decir, tenemos 1,060 millones de soles aproximadamente y necesitamos más de 300 millones de soles. Entonces, no hay presupuesto, y qué tengo que hacer […] tengo que distribuir el poco presupuesto de la manera más equitativa y justa. Entonces, encuentro acuerdos y actas que quiero cumplirlas, pero como no me alcanza el presupuesto estoy obligado a hacer una redistribución ”, remarcó en diálogo con RPP.

“Y al hacer la redistribución encuentro que las expectativas y compromisos, por ejemplo, con los grupos que están reclamando que son los profesionales no médicos, es mucho mayor a lo que se está pensando dar a los técnicos, y no me parece justo que una enfermera y obstetra pueda estar recibiendo un incremento desde S/ 1,000 hasta S/ 1,550, y un técnico reciba solo S/ 50 . Entonces, para evitar esta inequidad que hubiera sido brutal si se consolidaba y ahí sí hubiera despertado el reclamo mucho mayor y contundente de este grupo entre técnicos y auxiliares que son cerca de 56 mil que cumplen un rol importante en el equipo de salud, ahora, lo que hemos hecho es darle un poquito más a los técnicos”, añadió el titular del Minsa.

En esa línea, Vásquez detalló de qué se trata la redistribución con el presupuesto que maneja el Minsa. “Entonces, son los médicos los que van a recibir un aumento de entre 490 a 1,200 soles. Los enfermeros, obstetras y demás profesionales no médicos, entre 780 soles y 1,565 soles. Y los técnicos, que pretendían incrementarles 50 soles, se les aumentará 350 soles”.

Finalmente, el ministro de Salud afirmó que el sector “no corta la posibilidad” al gremio de profesionales de la salud que reclaman el cumplimiento total de la cuarta escala remunerativa, a que su demanda sea concretada a futuro. “Por ahora teníamos que tomar la decisión en función a la disponibilidad presupuestal”.

De otro lado, el titular del Minsa indicó que la ejecución del gasto para la prevención contra el Fenómeno El Niño está al 20%. No obstante, aseguró que para diciembre el porcentaje aumentará drásticamente hasta alcanzar un 98%.