La vacunación a menores entre 5 y 11 años se inició el 24 de enero, y doce días después el entonces ministro de Salud, Hernando Cevallos, informó que más de 890,000 niños y niñas habían sido inoculados con la primera dosis contra el covid-19, resaltando el dinamismo alcanzado.

Es más, actualmente, en zonas como La Libertad, ya se habla de que más del 40% de su población entre 5 y 11 años tiene su primera dosis contra el coronovarus.

Con ello, se esperaría que a la fecha esa cifra de menores vacunados a nivel nacional se haya incrementado. Sin embargo, la data que el Ministerio de Salud (Minsa) debe compartir a través del portal de Datos Abiertos refleja valores diferentes.

Según el Observatorio de Vacunas, que elabora el Consejo Privado de Competitividad (CPC) en alianza con Apoyo Consultoría, tomando información del portal del mismo Gobierno, muestra que a la fecha se han vacunado solo 7,700 menores de 5 a 11 años, apenas un 0.15% de este grupo etario.

Subregistro

Para Rocío Medina, economista del CPC, no significa que la data expuesta por el extitular de Salud sea incorrecta -de hecho, se esperaría que esté por encima de este nivel-, sino que se está generando un subregistro entre los niños y niñas realmente vacunados y lo que se digita para el portal de Datos Abiertos.

¿Por qué es importante su actualización oportuna? Además de la necesaria transparencia en la información pública, Medina considera que tener la data disponible para monitorear el avance de la vacunación ayuda a mostrar a las familias, que ad portas del retorno a las clases presenciales, hay cifras favorables en la protección de este grupo etario y así no haya discursos en contra de enviar a los menores a las escuelas.

“Lo que nos han informado es que hay un rezago, no es que no se recolecte (la data), sino que no se está digitalizando y subiendo (la información). Lo que se sabe es que con cada persona que recibe una dosis, hay un digitador que procesa los datos y eso debería subirse automáticamente al sistema. Entonces, claramente hay un paso en la cadena que no se está cumpliendo y esperamos que se revierta”, remarcó.

Avances en la vacunación

El grupo etario más rezagado en tener sus dosis completas son los de 40 a 44 años (entiéndase que la vacunación completa es la aplicación de tres dosis para personas de 40 años a más).

A la fecha (actualizado al 15 de febrero), seis de cada diez peruanos entre 40 y 44 años no cuentan con su vacunación completa, según el Observatorio de Vacunas.

A esta población le siguen las personas entre 45 y 49 años (el 53.27% no tiene dosis completas); entre 50 y 54 años (48.32%), y entre 55 y 59 años (44.86%).

Se vacunará las 24 horas en fechas determinadas

El primer ministro, Aníbal Torres, dijo en conferencia que se acordó intensificar la vacunación. “Si es posible vacunaremos las 24 horas del día en determinadas fechas que se van a comunicar. Necesitamos que la mayoría de peruanos estén vacunados con el fin de reabrir el mercado plenamente”, mencionó.

Como se recuerda, al final del gobierno de Francisco Sagasti, se implementó “vacunatón” de 36 horas, y aunque se continuó al inicio del actual Gobierno, posteriormente se dejó de lado.

Torres agregó que a fines de marzo iniciarán las clases presenciales -insistiendo con la vacunación- y que de cara a ello, van a flexibilizar las restricciones establecidas por el covid-19. “Vamos a flexibilizar esas medidas, de reabrir el mercado y de hacer posible las clases presenciales (...) Pensamos, como se ha hecho en otros países, sin distanciamiento”, remarcó.