César Vásquez, ministro de Salud, descartó la influencia de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta, en la designación ministerial de Juan Alcántara Medrano. Este último ocupa el cargo de secretario general en el Ministerio de Salud y reconoció tener un vínculo cercano del hermano de Dina Boluarte.

“Ratifico que no hay ninguna injerencia, participación y ningún nivel de intervención por parte del señor Nicanor Boluarte para esta designación. No conozco al señor. Nunca ha recibido un mensaje o llamadas por terceros. Es un funcionario de mucha experiencia y en el mundo de la gestión pública nos conocemos todos”, señaló.

Además, respaldó la presencia de Juan Alcántara en la cartera de Salud: “Teniendo conocimiento de su perfil y lo que necesitaba para fortalecer el trabajo de la institución, yo lo he invitado. No hay recomendaciones, es una decisión. La presidenta no interviene en las designaciones, nos da la absoluta libertad para nosotros escoger a nuestros funcionarios. Yo trato de escoger a los mejores, él cumple con el perfil, hasta está dándome resultados y no tendría por qué descalificarlo porque haya conocido a alguien en su vida”.

Ministro de Salud sobre Patricia Benavides

Además, César Vásquez, se pronunció ante la suspensión de Patricia Benavides, fiscal de la Nación e indicó que las críticas hacia ella fue porque tomó decisiones “indebidas e irregulares, por decirlo desde el punto de vista ético” en el Ministerio Público.

Además, el titular de la mencionada cartera indicó que el pedido para que Patricia Benavides deje el cargo se debió por destituir a la fiscal Marita Barreto, quien la estaba investigando y utilizar la denuncia constitucional presentada en contra de Dina Boluarte, “para distraer de las graves acusaciones que la estaban imputando”.

Patricia Benavides se presentó en la sesión de la comisión de Justicia y Derechos humanos del Congreso. Fotos: GEC

Fenómeno de El Niño

Por otro lado, el ministro de Salud se refirió a la preparación que tiene el sector contra el Fenómeno de El Niño y el dengue, con un presupuesto de S/ 108 millones para el 2024.

“Protegiendo a los establecimientos más expuestos. Nos estamos preparando fuertemente a las consecuencias. Son S/ 108 millones que se han considerado para el próximo año para mitigar estos fenómenos”, indicó.