Juan Carlos Castro, ministro del Ambiente, mencionó que tienen planificado destrabar obras de su cartera por más de US$ 21,000 millones en el sector público y privado. Asimismo, dijo que de no funcionar el impulso a la economía, “el 2025 será un año complicado”.

Castro mencionó que en la sesión del Consejo de Ministros, se abordaron normas para reactivar la economía; además, considera que el Gabinete de Gustavo Adrianzén se encuentra “más unido que nunca”, pese a las controversias en el Ejecutivo.

“El mensaje de nuestra señora presidenta (Dina Boluarte) es que avancemos en la reactivación económica y en la seguridad del país”, dijo para TV Perú.

“Hemos discutido muchas normas que van a reactivar la economía. Vamos a destrabar US$ 21,700 millones de dólares que están hoy trabados en proyectos públicos y privados. Desde el Minam estamos regulando la tramitología para reducirla, de tal manera que estos proyectos se destraben”, agregó Castro.

Sin embargo, no será el único sector involucrado. También participa el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego: “esperamos que con el destrabe de las inversiones, tanto de estos US$ 21,700 millones, como los que ya están siendo destrabados por el sector agrario, se incremente (la economía) en un 3 a 3.5%. Este año es clave para reactivar la economía, si no el 2025 será un año complicado”.

Finalmente, mencionó que la unión es clave: “así que es importante que estemos unidos y trabajemos juntos el gobierno nacional, regional y local y las distracciones hay que dejarlas ahí, hay instancias donde se van a responder, pero nuestra preocupación es qué tenemos que hacer en nuestro país en materia económica, hay que activarla”.