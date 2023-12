Pablo la Flor, gerente de asuntos corporativos de minera Poderosa, se mostró en contra del actuar de los delincuentes que atacaron y asesinaron a los trabajadores de esta empresa. El representante aseguró que la Policía Nacional del Perú (PNP) no tiene la táctica necesaria para frenar a los mineros ilegales.

Durante una entrevista, la Flor explicó que no es la primera vez que ocurren este tipo de atentados, incluso no solo fueron las muertes de los colaboradores de esta mina, sino que ese día también se volaron cerca de 10 torres de seguridad en la zona de Pataz, producto a las acciones de estos delincuentes.

“La minería ilegal puede llegar a generar US$ 2600 millones. Lo que falló es que estos mineros ilegales siguen operando en nuestras galerías y en nuestras labores mineras de manera impune, no los podemos sacar porque la policía no ha intervenido con las diligencias e interdicciones que se necesita para frenarlos”, explicó en RPP.

Además, ratificó que las fuerzas del orden no cuenta con las herramientas necesarias para frenar a estos delincuentes y que se necesita tomar acciones inmediatas para no volver a repetir las muertes de inocentes.

“La presencia policial puede ser disuasiva sobre los problemas de seguridad. Evidentemente, lo que quieren es tomar el control de estas galerías para seguir hurtando el mineral. Aquí también hay otros componentes que es la labor de las plantas ilegales y la labor de las plantas que siendo formales procesan mineral extraído por informales. Nosotros hemos tenido múltiples reuniones, pero esto sigue avanzando y hemos alertado de lo que está ocurriendo”, precisó.

Época del terrorismo

Durante el diálogo, Pablo la Flor mencionó que se están viviendo momentos muy duros en Pataz y que es necesario tomar de una vez las medidas, pues esta situación remonta a la época del terrorismo.

“Es una modalidad de actuación que nos remite a los peores tiempos del terrorismo. Han volado 10 torres de seguridad, ese es el nivel de deterioro en las condiciones de seguridad que estamos viviendo en Pataz y no se hace nada”, concluyó el gerente de asuntos corporativos de minera Poderosa.

