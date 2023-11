El presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Víctor Gobitz, destacó que el inicio de operaciones del Megapuero de Chancay incrementará la competitividad del sector minero en el Perú. El representante del gremio minero explicó que contar con una gran infraestructura es importante para impulsar varios sectores económicos.

“El sector minero peruano es un sector de exportación, y el sector de exportación requiere infraestructura portuaria de calidad. Cuando tienes mayor calidad, mayor volumen de transporte portuario, tus costos operativos, logísticos son menores”, manifestó a la Agencia Andina.

“Cuando tú logras bajar los costos logísticos para todos, al que se transporta, al que exporta y al que importa, beneficiarás al sector minero, al sector textil, al sector agroexportador, a todos”, subrayó.

Para el representante de SNMPE, es importante destacar que Chancay convertirá al Perú en un hub logístico, lo cual atraerá comercios tanto dentro y fuera del país, es cual es necesario para seguir reactivando la economía.

“No solamente vamos a ser el puerto al cual llegarán productos para toda la región, sino también será el punto de salida de producción importante, de gran volumen, como puede ser la soya de Brasil”, apuntó.

Antes de concluir, Víctor Gobitz manifestó que la cumbre de APEC y que tener la presidencia de este foro nos abre las puertas a grandes mercados y grandes realidades económicas.

“La presidencia de APEC nos permitirá mostrar todos los atributos que tenemos como país y el potencial por desarrollar en varios sectores, no solo en minería, también en energía, en hidrocarburos, en agroindustria, en turismo, entre otros”, puntualizó.

Oportunidades de inversión

El desarrollo del proyecto puerto de Chancay mantiene las expectativas muy altas porque los precios de los terrenos en esta zona podrían aumentar sus precios, sobre todo en la provincia de Huaral.

“La inauguración de la primera etapa del puerto se acerca (diciembre del 2024) y las perspectivas, desde un punto de vista económico, van creciendo”, dijo Jorge Villarreal, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Chancay.

Hay que tener en cuenta que el metro cuadrado de terrenos en Chancay puede elevarse su precio, no por una cuestión de demanda, sino por expectativa, dependiendo donde estén ubicados los terrenos el valor del metro cuadrado puede estar entre US$ 35 y US$ 70.

