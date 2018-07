Manuel Burga en terna para dirigir Lugar de la Memoria

La ministra de Cultura, Patricia Balbuena, manifestó que no está en contra de la creación de un espacio conmemorativo, en alusión al parque “Héroes de la democracia” por parte de la Municipalidad de Lima.

Sin embargo, subrayó que lo que no pueden permitir es entrar en una confrontación y crear un parque anti-LUM (Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social). Balbuena reconoció que aún le falta incluir casos en dicho espacio, como el de los Húsares de Junín.

“Estamos trabajando. Seguramente, hay que darles más presencia a otro tipo de actores”, anotó en “Agenda Política”.

Además, la ministra reveló que Manuel Burga ( exrector de la UNMSM) es uno de los candidatos para asumir la dirección del LUM.

Añadió que se está evaluando y la decisión se dará a conocer en algunas semanas.

Además, reveló que el espacio aún no está constituido como una institución.

“Administrativamente no tiene una partida de nacimiento. En eso estamos trabajando ahora. En un par de semanas podemos darle su acta de nacimiento”, apuntó.