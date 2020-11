Desde el pasado 5 de octubre el Gobierno permitió el retorno de vuelos internacionales bajo los protocolos sanitarios para contener el avance del COVID-19. Sin embargo, a la fecha no se registra llegada de turistas extranjeros el país, precisó la Asociación Peruana de Agencias de Viaje y Turismo (Apavit).

De acuerdo a cifras del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), durante el 2019 llegaron al país un total de 4′371,787 turistas internacionales, principalmente de Chile, Estados Unidos, Ecuador, Colombia y Argentina. Para este año, las cifras

En diálogo con Gestión.pe el presidente de Apavit, Ricardo Acosta, indicó que el interés por llegar al país se dará luego de la llegada de la vacuna del COVID-19 (que se estima llegará en marzo) y cuando ya se hayan realizado las Elecciones Generales en Perú (el 11 de abril del 2021).

En tal sentido, estimó que los turistas extranjeros empezarán a separar paquetes turísticos hacia Perú a partir de julio del 2021 con llegada a territorio peruano todavía para fines de ese año.

“¿Cuándo se va a reactivar el turismo de extranjeros? En el año 2023, con fuerza y tímidamente empezará a fines del 2021. Antes se va reiniciar lento y progresivamente, pero creo que vamos a sentir una mejoría a partir del segundo semestre del año que viene”, sostuvo.

Agregó que una vez se muestra estabilidad -a nivel político principalmente- y se cuente con la vacuna contra el coronavirus, las personas tendrán más confianza en viajar.

Mientras no llegue la vacuna, agregó, se debe aprender a convivir con el COVID-19. En esa línea, sugirió realizar mejoras a la infraestructura de los principales destinos turísticos del país (servicios higiénicos, postas médicas, entre otros) a fin de atraer nuevamente a los turistas extranjeros.

Gasto que realizaban

De acuerdo con el informe “Perfil del Turista Extranjero 2019” de Promperú, el gasto promedio por turista se ubicaba en US$ 932.

Un 47% gastaba menos de US$ 500 y un 20% entre US$ 500 y US$ 999. Solo un 8% gastaba de US$ 2,500 a más.

Dicho estudio revela que el 48% de turistas extranjeros compraba su pasaje y/ o paquete para el viaje con 1 a 4 meses de anticipación, seguido de un 36% que lo hacía con menos de un mes.

En cuanto a la permanencia en el Perú, el promedio fue 10 noches. Un 33% permanecía de 1 a 3 noches; seguido de un 27% que permanecía de 4 a 7 noches. Solo un 5% permanecía más de 29 noches.

Un 50% de turistas internacionales llegaban al país por primera vez y un 50% lo hacía más de una vez.

En cuanto al motivo de visita al Perú, un 65% dijo que era por vacaciones, seguido de negocios (16%), visita a familiares (11%) y salud (4%).

Las ciudades más visitadas en el Perú el año pasado fueron Lima, Cusco, Tacna, Puno y Arequipa.

Un 90% llega al Perú para realizar actividades relacionadas a Cultura (visita sitios arqueológicos, museos, iglesias, entre otros), seguido de actividades vinculadas a la Naturaleza (41%), Aventura (36%) y Sol y Playa (19%).

