El Consejo Regional de La Libertad aprobó por unanimidad derogar el Acuerdo Regional N° 170-2023-GRLL-CR, que aprobaba el Proyecto de Interés Regional para las operaciones mineras de la compañía Poderosa en el distrito de Sartimbamba, ubicado en la provincia de Sánchez Carrión.

El presidente del Consejo Regional de La Libertad, Ever Cadenillas, informó que la citada ordenanza, que había generado el rechazo de los pobladores de Sartimbamba, fue aprobada bajo el principio de buena fe, permitiendo el uso de 1,368,887 hectáreas para operaciones mineras. Indicó que, de igual manera, tuvo como fundamento los informes de la Gerencia Regional de Cooperación Técnica y Promoción de la Inversión Privada, Gerencia Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos y Gerencia Regional de Administración y Adjudicación de Terrenos; no obstante, dichos informes tienen vicios de temporalidad, por falta de contrastación en campo e incorrecta interpretación.

Cadenillas mencionó que en el expediente administrativo que da origen al referido Acuerdo Regional, se hace referencia a un acta de reunión de exposición informativa del proyecto minero en Sartimbamba (Sánchez Carrión), celebrada entre los representantes de la Compañía Minera Poderosa S.A., el alcalde del distrito y los representantes de los caseríos Quilcha Grande y El Torno, y del centro poblado La Victoria.

Rechazo de la población

El 7 de abril de este año, en Sartimbamba hubo una asamblea pública en la que participaron las autoridades y ciudadanía del distrito, consejeras regionales por la provincia, juez de paz, subprefecto, la Asociación de Sartineros residentes en Trujillo, rondas campesinas, ciudadanos y representantes de los caseríos que conforman el distrito.

En dicha reunión, por unanimidad expresaron su disconformidad con el Acuerdo Regional N° 170-2023-GRLL-CR, por lo que llegaron a la conclusión de que se deben promover las acciones legales y administrativas para dejarlo sin efecto.

El 9 de abril del 2024, el presidente del Comité multisectorial para la defensa de los intereses de la preservación del medio ambiente de Sartimbamba -constituido en asamblea pública de fecha 7 de abril del 2024-, presentó el oficio N.° 001-2024-CMDIPMADS, solicitando derogar el Acuerdo Regional N° 170-2023-GRLL-CR.

Pronunciamiento

Ante tal solicitud el Consejo Regional convocó a sesión extraordinaria priorizando la urgente atención al pedido de derogatoria, lo que fue acordado por unanimidad.

El Pleno del Consejo Regional se pronunció respecto de los vicios advertidos en el Acuerdo Regional N° 170-2023-GRLL-CR de la propuesta de Acuerdo Regional de “Derogatoria del Acuerdo Regional N° 170-2023-GRLL- CR, que Declara de Interés Regional el Proyecto de Inversión privada Proyecto de Interés Regional para las Operaciones Mineras de Compañía Minera Poderosa S.A. en Sartimbamba.

Para la aprobación del citado Acuerdo se había señalado que los terrenos eran eriazos e inaccesibles y que no había superposición con áreas agrícolas; y se demostró lo contrario. Son terrenos de uso agrícola de manera ancestral y tienen posesionarios con los que no se ha concluido la titulación.

“No se puede vulnerar el derecho de los hermanos sartineros a seguir practicando la agricultura”, dijo el presidente del Consejo Regional, Ever Cadenillas al intervenir en la sesión, precisando que es de humanos tomar decisiones que a veces llevan a equivocaciones, pero aún estamos a tiempo de corregir. No se ha invertido un sol en la zona, donde no solo hay áreas de cultivo y pastoreos sino bosques nativos, añadió.

Precisó que en los últimos años donde hay minería no hay paz social y sí trata de blancas, prostitución, muertes y hacen trabajar a los jóvenes en malas condiciones.

Adelantó, frente a los pobladores de Sartimbamba, que el próximo paso será apoyar el proceso de formalización de las comunidades campesinas asentadas en las mil hectáreas y generar una ordenanza regional precisando que en la zona solo pueden dedicarse al uso agrícola y de pastoreo.

En la sesión se pidió que se incluya un artículo para sancionar a los funcionarios que indujeron a votar por algo que no estaba claro, induciendo al error. Hoy hay funcionarios que quieren lavarse las manos al declararse incompetentes en la materia.

(Fuente: Andina)