El Poder Judicial confirmó en segunda instancia la sentencia contra el exjefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) Julio Magán, y otros exfuncionarios implicados en la liberación que favoreció a Gerson Gálvez Calle, alias ‘Caracol’. A todos los implicados, se les condeno a 10 años de prisión efectiva.

La Primera Sala Penal de Apelaciones del Callao decidió, este 27 de agosto, declarar como infundadas las apelaciones que presentaron Magán, así como Christian Benavides (ex subdirector de Registro Penitenciario), Luis Alberto Flores (exdirector de Seguridad Penitenciaria), Álvaro Obregón (exdirector del Penal del Callao) y Gerson Gálvez.

Asimismo, confirmó la sentencia que dictó el Primer Juzgado Penal Unipersonal del Callao del 1 de agosto del 2018 en la cual condenan a todos los implicados por el delito de encubrimiento personal agravado. Los exfuncionarios por ser autores, y ‘Caracol’ por cómplice al haber “incitado” el delito al solicitar su liberación.

Lo que reformó la sala de apelaciones es el plazo de 13 años 4 meses a una pena de prisión efectiva por 10 años al considerar que se debió usar el tercio inferior de la posible pena al computar la sentencia y no el tercio intermedio máximo.

Confirman 10 años de prisión contra Julio Magán por liberación de 'Caracol'.

Para los magistrados, la sentencia cumplió con todas las consideraciones del código penal al considerar que el Poder Judicial informó oportunamente y con derecho a réplica que el Ministerio Público podía reformular su denuncia que originalmente incluía el delito de patrocinio ilegal por el de encubrimiento personal.

Asimismo, valoraron que las pruebas revelan que Julio Magán, así como el resto de funcionarios incluidos en el proceso, se aprovecharon de sus cargos para tramitar de manera indebida, “sin obstáculos y de manera célere”, la liberación de Gálvez Calle. Esto, basándose en las llamadas telefónicas que realizó el entonces vicepresidente del INPE a los otros implicados el día que ‘Caracol’ salió en libertad, lo que revela el interés en llevar a cabo la liberación con una “celeridad indebida” sin ajustarse a los procedimiento regulares.

“Luego de revisar las pruebas, la versión exculpatoria (de Julio Magán al señalar que no tenía interés en liberar a ’Caracol’) no resulta sólida ni consistente, pues conforme se puede percatar [...] efectivamente sí hubo marcado interés en favorecer la liberación del precitado interno de la cárcel pública del Callao”, manifiestan los jueces.

Cabe recordar que Gerson Gálvez Calle, alias ’Caracol′, cabecilla de la banda Barrio King y acusado de diversos actos de extorsión y asesinato, fue recapturado en Colombia en el 2016. En el 2019, fue condenado a 35 años de prisión y permanece recluido en el Penal de Challapalca.

Julio Magán acudirá a Corte Suprema

Tras la decisión tomada por la sala de apelaciones del Callao, el exjefe del INPE, Julio Magán, aseguró que es inocente de los cargos que se le imputan, reiteró que no estuvo involucrado en los trámites iniciales que realizó ‘Caracol’ para conseguir su liberación en el 2014 y que la sentencia en su contra, tanto en primera como en segunda instancia, varió de manera indebida el delito por el que fue procesado.

Por esas consideraciones, y por el riesgo que correría de ser internado en un penal durante pleno estado de emergencia por el nuevo coronavirus (COVID-19), aseguró que apelará a la Corte Suprema y que presentará un hábeas corpus.

“Voy a presentar recurso de casación y espero que la Corte Suprema revise bien este expediente y la declaren nula la sentencia, que me absuelvan porque soy una persona inocente. No he participado en nada y me inventan una serie de hecho. También un hábeas corpus para proteger mi vida porque, si me meten en un penal, me puedo contagiar y morir. Tengo más de 65 años, hipertensión, hiperlipidemia y por el COVID-19 no sé cómo va a ser prisión efectiva si soy una persona de riesgo, vulnerable”, señaló en declaraciones a El Comercio.