Actualmente, los estudiantes de Institutos de Educación Superior (IES) y Escuelas de Educación Superior (EES) - tanto públicos como privados- deben cumplir con determinado número de créditos académicos para aprobar sus respectivos cursos.

Así, de acuerdo a la Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior (Ley N° 30512) existen tres modalidades de servicio que pueden optar para cumplir con sus estudios: presencial, semipresencial y a distancia.

El último domingo, el Gobierno emitió una norma (Decreto Legislativo N° 1495) que modifica la modalidad semipresencial en el marco de la emergencia sanitaria a causa del Covid-19.

La normativa de la Ley N° 30512, publicada en agosto del 2017, establece que los estudiantes que de los IES y de las EES en modalidad semipresencial puedan desarrollar un mínimo de 30% y un máximo de 50% de los créditos del plan de estudios se realiza en entornos virtuales de aprendizaje. Sin embargo, se detalla que los créditos que corresponden a unidades didácticas netamente de práctica, no podrán realizarse por medio de dichos entornos virtuales.

En tanto, la reciente mantiene el mínimo y máximo de los créditos en entornos virtuales a través de tecnologías de la información y comunicación debidamente estructuradas y monitoreadas desde la institución educativa, además, se amplía en las empresas o en las instituciones públicas o privadas, en donde se desarrollan experiencias formativas en situación real de trabajo, prácticas pre profesionales o formación, según corresponda.

De este modo, aquellos estudiantes que realicen prácticas pre-profesionales de manera virtual en las empresas podrán validarlas como un crédito y así avanzar en su carrera.

El respecto, Julio Cárdenas, presidente de Asiste Perú, gremio que agrupa a 22 institutos de Educación Superior, indicó que este cambio beneficia a los estudiantes de estas casas de estudios, en un contexto donde la pandemia ha roto una serie de paradigmas.

En diálogo con Gestión.pe, indicó que hoy en día una importante parte de la población realiza el teletrabajo, lo que representa una muestra de que es efectivo, "que es la modernidad y que en el futuro se utilizará de forma masiva”.

“Las anteriores normas del Ministerio de Educación (Minedu) precisaban que las experiencias formativas en situaciones reales de trabajo no se podían hacer en formato virtual, pero la pandemia no está cambiando de chip. Estábamos ‘ceteados’ de que lo máximo que podíamos optar en programa formativo era la semipresencialidad hasta un máximo de 50% en aprendizaje vía virtual, pero la pandemia no está enseñando a que sí es posible desarrollar muchas otras cosas más”, sostuvo.

¿Qué incluye un crédito académico?

De acuerdo a la Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior (Ley N° 30512), el crédito académico es la unidad de medida en horas de trabajo académico que requiere un estudiante para lograr los resultados de aprendizaje correspondiente a un plan de estudios en un periodo académico.

“El crédito académico incluye los procesos de aprendizaje teóricos y prácticos realizados en el aula, taller, laboratorio, campo, centros de investigación, centros de producción, entorno laboral, entre otros escenarios, según corresponda”, señala la norma.

Para el Nivel Técnico se debe desarrollar programas de estudios con un mínimo de 80 créditos y aplica para el IES y la EEST (Escuela de Educación Superior Tecnológica).

En cuanto al Nivel Profesional Técnico, se debe desarrollar programas de estudios con un mínimo de 120 y aplica tanto para el IES como la EEST.

El dato

El DL N° 1495 establece que para las modalidades del servicio educativo presencial, semipresencial y a distancia, cada crédito académico equivale a un mínimo de 16 horas de teoría o el doble de horas de práctica.