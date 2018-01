“Vamos a insistir en el monto de S/ 3,468 millones de reparación civil”

Gonzalo Arcasi Mariño

El procurador ad hoc del caso Lava Jato, Jorge Ramírez, recibe a Gestión en su despacho horas antes de que la oposición lo cuestione por revelar que calculó un pago de más de S/ 3,000 millones a Odebrecht por reparación civil (ver página 29).

¿Qué mecanismo aplicó para calcular una reparación de S/ 3,468 millones de reparación civil para Odebrecht?

Ha sido caso por caso (gasoducto, Interoceánica y Chacas-San Luis). Se ha tomado en consideración el Código Civil y el daño patrimonial y extrapatrimonial.

¿El monto por estas tres obras puede variar?

Depende ahora del estado procesal.

O sea, ¿puede subir la cifra de reparación en el gasoducto?

Sí, siempre y cuando después de la etapa procesal de la acusación haya nuevos medios probatorios que incrementaran el costo. Se podría presentar (otra nueva cifra).

¿Qué otras obras están evaluando para incluir en la reparación civil?

El tren eléctrico, Costa Verde-Callao y Vía de Evitamiento en Cusco.

¿Cuál es el pago de la reparación por cada una?

Lo estamos evaluando y tenemos que presentarlo a nivel judicial. Los montos no los puedo decir, aún se evalúan. Es parte de la estrategia judicial. En estos momentos, de las tres obras que han salido al público, son montos que ya se han presentado judicialmente.

¿Puede dar una fecha estimada en la que tendrá el monto total que pagarán tanto las empresas brasileñas y sus socias involucradas en Lava jato?

Es complejo. Las investigaciones preparatorias en los principales casos terminan en el 2020. Pero antes vamos a tener el monto.

¿Cuánto van a pagar las exsocias por reparación civil?

A nivel penal, las consecuencias de delito caen dentro de la responsabilidad solidaria. Tanto las personas naturales como las jurídicas están obligadas solidariamente a pagar la reparación civil.

Por ejemplo, en la Interoceánica ¿cuánto pagarían las exsocias?

Al ser solidaria quiere decir que a cualquiera se le puede cobrar la reparación.

Odebrecht ha señalado a Gestión que no puede pagar la reparación civil que pide la Procuraduría. Ha dicho también que esa cantidad es casi 30 veces el pago de coimas que dieron en el Perú. ¿Qué hará su despacho?

Están dando criterios establecidos para establecer las multas y no la reparación civil. En Estados Unidos comprometieron a pagar US$ 2,400 millones por usar el sistema financiero. Lo que pasa es que están aplicando fórmulas que convienen a sus intereses y no al Estado.

¿Ustedes entonces van a insistir en el monto de reparación?

Vamos a insistir en el monto de S/ 3,468 millones. Además, el que al final va a definir el monto es el juez.

Odebrecht ha dado a entender que si continúan con esa cifra de reparación evaluarán su colaboración. Incluso, se dice que Jorge Barata no hablaría...

Una cosa es la colaboración eficaz. El colaborador puede llegar a el acuerdo con el fiscal, puede negociar su pena por la información que da y de acuerdo a la información que dé, obtiene un derecho que podría ser no ir a prisión.

¿Si Barata decide no declarar?

Si Barata quiere hacer eso, me sorprende porque estaría condicionando. Entonces, el tema es que no podemos abdicar a nuestras funciones, mi deber es fijar la reparación civil. Lo que está haciendo Barata es conminarnos como Estado.

¿A qué se refiere?

No solo han sobornado, sino también han hecho pagos indebidos por la obra, cobraron de más por conceptos distintos. Esto ellos no lo quieren reconocer. Nosotros no podemos renunciar a la reparación civil.

Odebrecht señaló que en el acuerdo que se firme con la Fiscalía van a dar la cifra de reparación que pueden pagar…

Esa es su pretensión, pero no es la del Estado. Barata no debería condicionar. La señal que ha dado la Procuraduría, para dejar libre a la Fiscalía y apoyarla en su proceso, es que en ese pedido que hizo el fiscal Hamilton Castro para excluir a Barata de la Interoceánica, la Procuraduría primero apeló, pero luego desistió.

¿Se volverán a sentar con Odebrecht para conversar sobre el monto?

Si lo hacemos y ellos reconocen por lo menos las coimas que se han probado, podríamos conversar.

¿Qué harán si Odebrecht no puede pagar este monto?

Recordemos que Odebrecht no puede sacar sus capitales y activos del país por el DU 003. Es un marco jurídico que nos pueden captar recursos que ellos voluntariamente han invertido.

Pedro Angulo, del Consejo de Defensa Jurídica, dijo que su monto de reparación civil pone en riesgo la labor fiscal...

Tendría que escuchar sus palabras. Creo que si escucha nuestros argumentos su parecer va a cambiar.