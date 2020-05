El médico infectólogo Eduardo Gotuzzo, consideró que sería lógico que el titular del ministerio de Salud (Minsa), Víctor Zamora, se disculpe públicamente con el Colegio Médico del Perú frente a la declaración que dio. Además, dijo que probablemente fue un desliz.

Como se recuerda, en una entrevista con radio Exitosa, al ser consultado sobre el traslado prioritario a Lima de los médicos infectados con COVID-19 desde Iquitos (Loreto), el ministro dijo que “desde el punto de vista legal, constitucional, todos los profesionales son igual de ciudadanos que el resto de nosotros. Entonces, las decisiones éticas por las cuales se traslada a uno u otro, son muy difíciles de tomar”. Posteriormente, Ciro Maguiña renunció al Comando de Operaciones COVID -19.

Gotuzzo indicó que el Colegio Médico del Perú ha sentido esta frase desafortunada, y en cuanto al ministro Zamora se ha criticado en su performance en un momento en que anímicamente los médicos están afectados.

“Yo creo que lo lógico sería que el ministro de Salud, Víctor Zamora, pida una disculpa pública frente al gremio médico, sabiendo que esto fue probablemente un desliz. Si tú escuchas todo el discurso del ministro fue una frase mal construida, porque sabemos que esa no es su expresión. Yo no tengo ningún grado de amistad [con él] y respeto mucho lo que está haciendo el Colegio Médico”, dijo en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

Gotuzzo dijo que la situación a esta controversia debería superarse con diálogo y buscar de alguna manera una salida política y técnica adecuada. Además, invocó a sectores cercanos al Gobierno y al gremio médico a mediar en esta crisis para superar la pandemia.

“Yo lo que haría es buscar una situación en la que algunos líderes no médicos o médicos participen en un diálogo para tratar de buscar una salida a esto (...) Entonces, hay una situación que es bien seria que es muy difícil qué es la parte más concreta”, detalló.