En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Instituto Nacional de Estadística e Informática de Perú (INEI) recordó que el 54.9% de las peruanas de entre 15 y 49 años ha sido víctima de violencia machista alguna vez en su vida por parte de su esposo o compañero sentimental.

Según los resultados de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (Endes) 2021, el tipo de violencia ejercida por el esposo o compañero fue física en el 26.7% de los casos, el 50.8% sufrió violencia psicológica y/o verbal y el 5.9 % violencia sexual.

En este sentido, el 33.6% de las encuestadas afirmó que en el último año había sido víctima de violencia por parte de su pareja, el 32.5 % sufrió violencia psicológica y/o verbal, el 6.9% física y el 1.8% violencia sexual.

De acuerdo con el estado civil, se observó que el 79.4% de las mujeres de 15 a 49 años de edad divorciadas, separadas o viudas fueron alguna vez víctimas de violencia familiar por parte del esposo o compañero, y lo fueron el 48.5 % de las casadas o convivientes.

LEA TAMBIÉN: Empresas que contraten a víctimas de violencia familiar accederán a deducción sobre salarios

El INEI explicó que se considera violencia contra la mujer cualquier acción o conducta que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer.

Y que este fenómeno se trata de una manifestación del ejercicio de poder de una persona sobre otra, basada en su condición de género. Las cifras de violencia contra la mujer aumentan cuando esta no tiene nivel alto de educación, puesto que el porcentaje asciende al 60% de las encuestadas que afirma haber sufrido este problema por parte de su pareja.

La región de Perú en la que se reportan más casos de violencia es el departamento amazónico de Madre de Dios, donde se observó la mayor proporción de mujeres que fueron violentadas alguna vez en su vida por parte del esposo o compañero, un 70.6% de las encuestadas.

Los departamentos más afectados son Apurímac (64.1%), Cusco (62.2%), Puno (62.2%) y Arequipa (60.7%).

LEA TAMBIÉN: Proponen enseñar lengua de señas a policías para mejorar atención de denuncias por violencia familiar

Este informe reveló que cuando las mujeres sufren violencia, el 41.2% de estas acude en busca de ayuda a su madre, el 18,8% a una amiga o vecina, el 15.7% a una hermana y el 13.9% al padre. Pero, destaca que el 42.9% de las mujeres maltratadas físicamente “no buscaron ayuda porque no lo consideraron necesario”.

El 16.8% no lo reportó por vergüenza, el 11% porque no sabe a dónde ir o no conoce los servicios, el 8,4 % por miedo a que le pegara nuevamente a ella o a sus hijos, el 5,6 % por miedo a causarle un problema a la persona que le pegó y el 4,6 % porque piensa que no sirve de nada pedir ayuda. Y el 2,9 % de las encuestadas afirma que sufrir violencia por parte de la pareja “son cosas de la vida” y el 2.8% pensaba ella tenía la culpa.

Según cifras del Ministerio del Interior, entre enero y junio del presente año, se han presentado 4,821 denuncias de violencia sexual contra mujeres.