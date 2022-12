El titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Julio Demartini, informó hoy que el próximo 9 de enero representantes del Ejecutivo incluido su sector participarán de un reunión con dirigentes de etnias amazónicas de Loreto, para atender sus demandas sociales pendientes.

En diálogo con RPP, el funcionario explicó que los representantes de los pueblos originarios que acudirán a la mesa de diálogo multisectorial, pertenecen en su mayoría al Datem del Marañón, quienes reclaman que son afectados con derrames de petróleo.

“Hace poco, la presidenta estuvo reunida con representantes de la población amazónica de Loreto y a partir de ello nos hemos reunidos con dirigentes de pueblos originarios, muchos de ellos afectados por el derrame de petróleo. Reivindicaciones de años como usted comprenderá y que realmente son heridas que se tienen que cicatrizar”, señaló.

“Ya hemos acordado que el 9 de enero vamos a sentarnos todos los ministerios involucrados con todos los dirigentes de las diferentes etnias, sobre todo del Datem del Marañón, y todas las demandas las pondremos en una mesa e identificaremos las que son inmediatas, a mediano y a largo plazo”, recalcó.

Demartini, explicó que, como parte de la política de diálogo del Ejecutivo, ha sostenido reuniones en regiones como Loreto y Arequipa donde ha identificado que existen “reclamos justos” por parte de la población, pero consideró que hay movilizaciones que necesitan ser diferenciarlas de quienes toman “posiciones radicales”.

“En el caso de Arequipa, cuando me he reunido con las autoridades, hemos identificado que hay protestas que vienen de demandas sociales reales […], hay población que reclama con bastante razón. Por supuesto, hay que separarla de un grupo que, lamentablemente, toma una posición radical que no nos lleva a nada”, añadió.

Respecto al reinicio de las protestas en diferentes regiones a partir de 4 de enero, el titular del Midis indicó que su sector ya había iniciado coordinaciones con el Ministerio de Justicia para “garantizar el derecho a la protesta”.

“Con el ministro de Justica estamos tomando las medidas para garantizar el derecho a la protesta, pero una protesta pacífica, donde expresen todas sus problemáticas y nosotros podamos darles soluciones”, indicó.