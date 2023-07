Gobierno habría destinado bonos a personas que no fueron afectadas por las lluvias

Un reportaje de Panorama reveló que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento habría destinado bonos a viviendas que presuntamente se encontrarían inhabitables producto de las lluvias, provocadas por el ciclón Yaku. Sin embargo, al momento de visitarlas se evidenció que no sufrieron daños.

El dominical mostró un documento de dicho sector en el que aparece un grupo de personas que supuestamente fueron afectados por las precipitaciones en el distrito de Puente Piedra, en Lima.

Para dichas personas, existe un presupuesto entregado por el Ejecutivo para que puedan alquilar una vivienda de forma provisional. Sin embargo, tras una verificación, se reveló que ello nunca sucedió.

Reporteros de Panorama acudieron a varias de las direcciones del distrito limeño que supuestamente sufrieron los estragos de las lluvias, pero al llegar a los lugares, los propietarios y vecinos aclararon que en dichos lugares ninguna residencia había sido declarada como inhabitable.

Seguidamente, los periodistas fueron a una de las viviendas que presuntamente alquilaba Maritza Bernaola, una de las ciudadanas que aparece en el registro como damnificada. Al llegar a la dirección, una de las dueñas aseguró que la mujer solo acudió una vez para que se firme el contrato de arredamiento, pero no volvió a aparecer en el lugar. Además, contó que luego de eso, personal del Ministerio de Vivienda acudió a preguntar por ella.

“A preguntar vino (Maritza Bernaola), trajo a los de la municipalidad y de ahí vinieron los del Ministerio de Vivienda, yo firmé y como le comento les dije que no vivie acá y me dijeron ya, no hay ningun problema, ella no vivió en la casa”, comentó la dueña de la residencia.

