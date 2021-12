A poco de cumplirse una semana de la censura de Carlos Gallardo, aún se está a la espera del nuevo titular del Ministerio de Educación.

Gallardo Gómez, cuyo nombramiento fue cuestionado por pertenecer a la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenate Perú) -gremio que fundó presidente de la República Pedro Castillo- fue censurado por el Congreso por la filtración de la prueba docente.

Una acusación que se suma a un listado de acciones que se realizó durante su gestión.

Ahora el gobierno, según la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, está trabajando para encontrar a un reemplazo que garantice el objetivo principal que tienen en el corto plazo, que es el retorno presencial a las clases de los escolares.

¿Cuál es el costo que asumirán los estudiantes por la politización en el sector Educación? “Esta es la más grande crisis que hemos viviendo en los últimos 200 años. Esta profundidad de la crisis que vivimos actual nos deja un sistema educativo, después de Gallardo, desarmado para enfrentar problemas estructurales, y el costo de su gestión es el futuro de nuestros hijos y con eso”, comentó a gestion.pe Paul Neira Del Ben, educador y fundador de The Learning Factory.

“Con eso no se puede jugar o hacer política. La magnitud de la crisis que se está cocinando es de una gravedad insospechada. En vez de dedicarse a trabajar por los estudiantes no se puede optar por politizar la educación, gremializarlo y confrontar a un gremio, como el Sutep, desde la posición del Fenate, del cual eres miembro”, agregó.

En ese sentido, dijo que el gran reto viene para el próximo titular del Minedu, porque queda muy poco tiempo para poder cumplir la promesa del retorno a clases presenciales al 100%.

“El precio que van a seguir pagando las próximas generaciones por las decisiones erradas y poco claras, y en algunos casos omisiones de este gobierno y otros, les costará a esas generaciones y a todos los peruanos una cifra que no se puede calcular, es insospechada”, advierte.

Y es que, de acuerdo a las investigaciones en educación - dice Neira- de toda la inversión del Estado, la que más retorno genera para las personas y sociedad, es la educación inicial.

“En pandemia, el sector del nivel escolar en el país más abandonado ha sido el sector de educación preescolar, entonces, todo lo que nos dice la ciencia e investigación de los últimos 40 años que es: el mejor sol invertido es en educación pre escolar, lo vemos delimitado profundamente en los últimos dos años”, mencionó.

El gobierno de un profesor

¿Qué se ha logrado en el sector educación en el gobierno del profesor Castillo? La Fenate Perú -gremio que fundó- logró su reconocimiento a fines de julio, por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), en el periodo de Iber Maraví, que también formaba parte del gremio.

Durante la gestión de Gallardo Gómez, se designó al dirigente de la Fenate, Roy Carlos Palacios Avalos, como viceministro de Gestión Institucional.

En noviembre, el sindicato de profesores presentó su solicitud de inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para que si brazo político Partido Magisterial y Popular (PMP), pueda ser reconocidos como agrupación política.

Otro tema, y quizá el más sensible por su impacto en la educación, fue todo lo dicho sobre la reforma en la carrera magisterial, que tuvo su origen en el gobierno de Ollanta Humala.

La ley establece el procedimiento de evaluación a docentes, para que puedan ser nombrados. Esta ley tuvo entre sus mayores opositores estuvo el Fenate de Pedro Castillo, que durante el 2017 y 2018 realizó huelgas nacionales de maestros; perjudicando así a miles de estudiantes escolares.

Por el lado de la reforma universitaria, se ha evidenciado las contradicciones dentro del sector.

El exministro Gallardo señalaba que la Sunedu debe “repensarse, redefinirse y mejorarse”.

Así, se plantea cambiar la selección del consejo directivo de la Sunedu, para que esté a cargo de un “organismo más amplio”, así como revisar los criterios para evaluar a las universidades.

Sin embargo, su área técnica precisa que la conformación de dicho órgano no supone una intervención política ni la falta de representatividad universitaria, y se califica como “conflicto de interés” la posibilidad de incorporar a representantes designados por las casas de estudio.

En su momento, el Tribunal Constitucional señaló que no encontró una situación de arbitrariedad o falta de proporcionalidad en la composición del consejo directivo de Sunedu.

Al respecto la premier Vásquez, dijo que esperará que el Congreso evalúe debidamente los proyectos de ley que afectarían la calidad universitaria y el rol fiscalizador de la Sunedu, de lo contrario, habría la posibilidad que el gobierno opte por observarlos.

“Si no son las más idóneas, seguramente que nosotros las observaremos”, dijo el último miércoles en conferencia de prensa.

Para Neira, los mensajes contradictorios, las posiciones no alineadas entre los mismos miembros del gabinete preocupa.

“Por ello, propongo un liderazgo distinto del presidente Castillo para poder alinear los mensajes para mostrar una coherencia, y que no esté sometido a reaccionar frente a situaciones determinadas”, sostiene el fundador de The Learning Factory.

¿Capacidad de retorno?

El Minedu publicó una resolución en el que se establece un máximo de cuatro horas diarias en colegios urbanos se iniciará el retorno a clases presenciales entre el 1 y el 14 de marzo próximo.

Mientras que para los ámbitos rurales se considerará el horario regular, de acuerdo a su jornada escolar.

“La gestión de Carlos Gallardo no ha hecho nada por el retorno a clases; salió una norma el día que le aceptaron la renuncia. Además, la norma aprobada para retorno sucede un mes después que se aprobara el presupuesto del sector, entonces, las decisiones aprobadas no están dentro del presupuesto”, indica Neira.

Con el regreso a las aulas, ¿se puede garantizar que los estudiantes reciban una mejor calidad de educación, tras dos años de pandemia? “La pandemia ha desnudado un conjunto de problemas estructurales del sector; la debilidad del sistema educativo y el urgente llamado de la sociedad para corregir estos problemas, que deben ser liderados por el titular del sector, la premier y el presidente; pero vemos que es todo lo contrario. Esa desconexión configura una situación que no nos permite buenos ojos para el 2022″, señaló.

El Minedu estableció además cinco condiciones básicas que se deben cumplir: distanciamiento físico, ventilación de los ambientes utilizados por los estudiantes, uso adecuado de las mascarillas, instalación de estaciones de lavado de manos o desinfección y señalización que orienten a los estudiantes y personal de la institución educativa, en su desplazamiento en el local escolar.

¿Será posible teniendo en cuenta la infraestructura actual de las instituciones educativas? “La norma no es clara respecto a la estrategia de cómo se enfrentará ese problema, porque –debido a la pandemia- hay más estudiantes por aula; y otro tema que está en el aire es, ¿qué pasará con aquellos que abandonaron la educación? que no sabemos cuáles son o dónde están, para ofrecerles una alternativa”, cuestionó.

De otro lado, está el trasvase de lo privado a lo público que se dio. “¿Cómo será cuando regresen a la presencialidad, no tenemos una solución, porque no se han considerado las medidas que se tomarán para poder apalear el efecto de una estudiante que se ha matriculado a distancia, en un colegio donde no hay espacio o infraestructura”, advirtió?

Posible modificación

El director general de Intervenciones Estratégicas de Salud Pública del Ministerio de Salud, Alexis Holguín, dijo que la disposición de cuatro horas diarias de clases presenciales en colegios urbanos fue propuesta por su sector y que -incluso- podría modificarse más adelante.

“En el documento elaborado por el Minedu y nosotros (Minsa) hemos dado las recomendaciones generales acerca de las medidas de prevención. Sabemos que, a mayor tiempo en un lugar cerrado, mayor tiempo de exposición (al virus). Eso sí está claro. Es más, dentro de las recomendaciones que tuvimos en la normativa de prevención, se colocó esa parte, de tener lugares ventilados”, indicó el lunes.

