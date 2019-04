Fiscalía peruana abre investigación contra alcalde por incitar discriminación contra venezolanos

El Ministerio Público de Perú abrió una investigación contra el alcalde de la provincia de Huancayo (Junín) que busca declarar su ciudad libre de venezolanos, alegando que quiere frenar la informalidad promovida por los extranjeros.

El alcalde la provincia de Huancayo, Henry López, había afirmado en los últimos días que iba a aprobar una ordenanza municipal en contra de la presencia de venezolanos, a los que acusa de elevar el comercio ambulatorio y de actos vandálicos.

La fiscalía de Perú dijo a través de un mensaje por la red social Twitter que el alcalde será investigado de forma preliminar "por el delito de discriminación e incitación a la discriminación en agravio de los inmigrantes venezolanos".

#Urgente | El Ministerio Público abrió investigación preliminar contra el alcalde provincial de #Huancayo, Henry Fernando López Cantorín, por el delito de discriminación e incitación a la discriminación en agravio de los inmigrantes venezolanos. pic.twitter.com/0OQWXTHmPP — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) 1 de abril de 2019

López no estuvo disponible de inmediato para hacer comentarios, pero una de sus asesoras legales dijo por teléfono que la fiscalía no puede iniciar una investigación sólo por las declaraciones sobre una propuesta "sacada de contexto".

El sábado, el ministerio peruano de Cultura rechazó en un comunicado cualquier acto de discriminación y xenofobia y calificó de inaceptables las declaraciones del burgomaestre sobre los venezolanos, que ya suman unos 700,000 en Perú.

"A mi me eligieron para poner orden en la ciudad, y si por eso me van a decir xenófobo, no me molesto; y si por eso los venezolanos me van a agredir o insultar estoy aquí para poner el pecho por mi ciudad", dijo López la semana pasada.

Más temprano, el canciller peruano Néstor Popolizio dijo que evalúa otorgar visas humanitarias a venezolanos que quieran ingresar al país para tener mayor información y control de la inmigración, que ha impactado con fuerza el mercado laboral, la salud y la educación en el país.