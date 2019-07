¿Cuántos feriados y días no laborables quedan en 2019?

A pocos días de llegar al límite del depósito de la gratificación de julio, muchos peruanos ya empezaron a planificar unos días de relajo, fuera del estrés laboral o por los estudios. Sobre todo, porque se viene el feriado de Fiestas Patrias. Si es así, debe conocer qué días se acomodan mejor para esas vacaciones que tanto anhela.

En lo que va del año, hemos tenido 6 feriados y algunos trabajadores del Estado han gozado de días no laborables como beneficio adicional. Ya iniciamos el segundo semestre y empieza con los feriados patrios, para poder disfrutar de más días libres con la familia o amigos. Además de los feriados de julio, tenemos en los siguientes meses algunos días más para descansar.

Ojo: es importante que sepa que las horas no trabajadas durante los días no laborables, serán compensadas en los diez días inmediatos posteriores, o en la oportunidad que establezca el titular de cada entidad pública, en función a sus propias necesidades. En tanto, los días feriados no debe compensar ninguna hora dejada de trabajar.

A continuación conoce la lista de los feriados y días no laborables que quedan este año:

JULIO



Viernes 26 de julio: Día no laborable desde el mediodía por los Juegos Panamericanos 2019.Sábado 27 de julio: Día no laborable por los Juegos Panamericanos 2019Domingo 28 de julio: Independencia del PerúLunes 29 de julio: Fiesta por la Independencia del PerúMartes 30 de julio: Día no laborable decretado por el Gobierno

AGOSTO



Jueves 29 de agosto: Día no laborable decretado por el GobiernoViernes 30 de agosto: Festividad de Santa Rosa de Lima

SETIEMBRE



No hay feriados en setiembre

OCTUBRE



Martes 8 de octubre: Celebración del Combate de AngamosJueves 31 de octubre: Día no laborable decretado por el Gobierno

NOVIEMBRE



Viernes 1 de noviembre: Día de Todos los Santos

DICIEMBRE



Domingo 8 de diciembre: Día de la Inmaculada ConcepciónMiércoles 25 de diciembre: Navidad