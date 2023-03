Padres de familia de postulantes al examen de admisión 2023-II de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) denunciaron este sábado que sus hijos, menores de edad, no les permiten el ingreso al campus debido a que han presentado el DNI amarillo vencido. Pidieron solución a esta situación debido a que ponen en riesgo que no puedan rendir la prueba que se desarrolla hoy.

Hoy, sábado 25 la evaluación postulan solo a las áreas académicas de Ciencias Económicas y de la Gestión (4369) y de Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales (4934). Para esta primera ronda de exámenes se han a 9,303 postulantes.

Un numeroso grupo de padres de familia permanecen en los exteriores de la casa de estudios superior para demandan que postulantes menores de 18 años puedan ingresar a la Decana de América. Cuestionaron que ahora se restringa el acceso y que al momento de la inscripción para el examen de admisión no se les haya exigido o explicado que no validarían DNI amarillos vencidos.

También reclaman que se les está pidiendo el Certificado de Inscripción (C4), que contiene información básica de tu DNI. Este certificado es solo informativo, no reemplaza al DNI.

“Ahora mi hija, es menor de edad, no la dejan pasar porque su DNI está vencido. He querido sacar un C4 por acá y me dicen que no hay. La Reniec dice que eso es con anticipación”, dijo el padre de familia Raúl Llamoja.

Otra madre de familia también mostró su preocupación y molestia por esta situación. “El DNI de mi hijo menor de edad está vencido. El C4 no quieren dar a menores de edad. Hemos pasado 800 soles por el examen y no los dejan entregar. Para votar sí nos dejan con el DNI vencido, pero para el examen no. Son personas que se esfuerzan para que les digan que no por un DNI vencido. Tienen que ser conscientes las autoridades”, señaló.

