A fin de realizar trabajos de mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico, la empresa Enel Perú informó que, desde hoy, lunes 23, hasta el sábado 28 de mayo, se programarán cortes de energía eléctrica en algunas zonas de Lima y Callao.

Se informó que la suspensión temporal del servicio obedece a obras de verificación, mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico en zonas específicas (calles, avenidas y/o manzanas), a fin de conservar en óptimo estado la red eléctrica.

LUNES 23

Rímac (09:00 a 10:00)

P.J. HUERTA GUINEA CALLE 10 MZ B, C, JR. CAJAMARCA CDRAS 4, 5, JR. HUALGAYOC CDRAS 3, 4, JR. LIBERTAD CDRA 4, JR. MADERA CDRAS 4, 5, MZ B, C, JR. OTERO MZ A, B, C, JR. PATAZ CDRAS 1, 2, 4.

Comas (09:00 a 10:30)

FUNDO AGRARIO CHACRA CERRO AV. CHACRA CERRO 127, LOTES 121, 127, 131, URB. SOL DEL PINAR AV. HEROES DEL ALTO CENEPA CDRAS 16, 17, MZ B, B4, C, C4, D, D4, E, E4.

Carabayllo (10:00 a 15:00)

A.H. INDUSTRIAS UNIDAS O A.H. VALLE SAGRADO MZ B, H.

Puente Piedra (10:00 a 11:30)

ASOC. VILLA LOS ROBLES AV. LAS PALMAS DE COPACABANA MZ A, URB. EL GRAMADAL CALLE BELLO HORIZONTE CDRA 3, JR. MARIATEGUI CDRAS 1, 3, ASOC. EL PLATANAL MZ C.

Rímac (10:30 a11:30)

ALAMEDA LOS DESCALZOS CDRA 1, URB. CHABUCA GRANDA CALLE 22 DE AGOSTO CDRA 1, JR. ATAHUALPA CDRA 1, JR. CHICLAYO CDRA 1, 4, 5, JR. MADERA CDRA 1, JR. PATROCINIO CDRA 1, JR. SANTA LIBERATA CDRA 1, JR. TRUJILLO CDRA 8, PASAJE PATROCINIO CDRA 1.

Santa Rosa de Quives (10:30 a 16:00)

KM 44 CARRETERA LIMA- CANTA C.P. ZAPAN.

Carabayllo (11:30 a 13:00)

FUNDO SAN BERNARDO O ASOC. LAS GARAS AV. CHILLON TRAPICHE MZ I, URB. TUNGASUCA AV. HEROES DEL ALTO CENEPA MZ A, H, I, AV. MICAELA BASTIDAS CDRA 2, CALLE DIEGO ORTIZOLA CDRA 2, MZ I, L, CALLE FRANCISCO TUPAC AMARU CDRAS 1, 3, MZ I, L, CALLE GREGORIA SISA CDRA 1, MZ A, D, CALLE VENTURA MONJARRAS CDRA 2, MZ A, JR. ESTEBAN BACA CDRA 1, MZ A, B, CALLE MELCHOR ARTEAGA CDRA 3, MZ A, B, H.

Rímac (12:00 a 13:00)

URB. PERRICHOLI AV. FRANCISCO PIZARRO CDRAS 2, 3, 4, 5, CALLE PRESA CDRA 1, CALLE SAN GERMAN CDRAS 1, 3, JR. CHIRA CDRAS 1, 3, 4, PASAJE PRIVADO CDRA 3.

Rímac (14:00 a 15:00)

P.J. MARIANO MELGAR AV. FRANCISCO PIZARRO CDRAS 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, AV. MORRO DE ARICA CDRA 1, JR. TOMAS VIDAL CDRA 1, PASAJE CENTRAL CDRA 1, 2, PASAJE MUÑOZ CDRA 1.

Carabayllo (14:30 a 16:00)

A.H. EL HORIZONTE AV. MICAELA BASTIDAS MZ T, T1, CALLE MIGUEL GRAU MZ S, JR. 7 DE MARZO MZ S, A.H. EL PROGRESO AV. TUPAC AMARU CDRAS 28, 29, 30, MZ R, S, JR. 3 DE OCTUBRE CDRA 1 MZ Q, R, JR. JOSE PARDO OESTE CDRAS 1, 2, MZ S, S1, JR. LOS CLAVELES OESTE CDRA 1, MZ T, T1, U, U1, JR. MIGUEL GRAU ESTE CDRA 1, JR. MIGUEL GRAU OESTE CDRAS 1, 2, MZ S, S1, T, T1, JR. VARGAS MACHUCA CDRA 1, MZ R, PASAJE CENTRAL CDRAS 1, 2, PASAJE OESTE CDRA 2.

Comas (15:30 a 17:00)

01932S URB. SAN JUAN BAUTISTA AV. TUPAC AMARU CDRAS 19, 33, 52, 53, 54, 55, 56, 78, 79, MZ A, A1, C, CALLE SAN JULIAN CDRA 1, MZ A, A1, CALLE SAN JUSTINIANO CDRA 1, MZ E, JR. LAS MAGNOLIAS CDRA 4, JR. LAS ORQUIDEAS MZ C, JR. SAN GENARO CDRAS 2, 3, 4, JR. SAN GERMAN CDRA 2, JR. SAN GERONIMO CDRAS 2, 3, MZ I, JR. SAN JACINTO CDRAS 1, 2, 3, 4, MZ B, B1, D, JR. SAN JAVIER CDRAS 1, 2, MZ B, C, C1, JR. SAN JUAN BAUTISTA CDRAS 1, 2, 3, 4, MZ I, JR. SAN JUDAS TADEO CDRAS 1, 2, 3, MZ A, B, J, JR. SAN JUSTO CDRAS 2, 3, MZ C, H, I, URB. LA ALBORADA CALLE LOS GERANIOS CDRA 1, CALLE LOS LAURELES MZ D.

MARTES 24

Ancón (08:30 a 13:30)

URB. SANTA ROSA AV. ALEJANDRO BERTELLO CDRA 1, MZ D, PARCELA LT. C1, PARCELA CH, CALLE 16 CDRA 1.

Pueblo Libre (09:00 a 13:00)

URB. COLMENARES AV. HERRERA ARDILES CDRA 1, AV. MANUEL CIPRIANO DULANTO CDRAS 14, 15, 16, 17, CALLE ACEVEDO CDRAS 3, 8, 9, 10, CALLE ANTUNEZ DE MAYOLO CDRA 1, CALLE ARNALDO PANIZO CDRAS 1, 2, 3, CALLE CHARLES FOURIER CDRA 1, CALLE CIRO ALEGRIA CDRA 1, 3, 4, CALLE SALAMANCA CDRAS 1, 2, MZ K, PARQUE PIONEROS DE ROCHDALE CDRA 1, PARQUE SANTA MARIA CDRA 1.

Comas (09:00 a 17:30)

A.H. CESAR VALLEJO MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, A.H. SANTA ROSA DE COLLIQUE MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, A.H. VIRGEN DE LAS MERCEDES MZ A, B, C, D, E, F, G, A.H. SEÑOR CAUTIVO DE AYABACA MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, A.H. LOMAS DE SANTA ROSA MZ A, B.

Ancón (14:30 a 18:30)

URB. SANTA ROSA MZ 55, CALLE S/N CDRA 1, MZ L, N, Ñ2.

MIÉRCOLES 25

San Antonio de Chaclla (08:00 a 17:00)

SECTOR VALLE SAGRADO AV. ANDRESA AVELINO CACERES MZ A, B, B1, C, D, D1, E, E1, F, FZ, FZ1, FZ5, FZ6, FZ8, FZ09, FZ10, FZ12, FZ13, FZ14, FZ15, FZ16, FZ17, FZ18, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, R1, R2, S, S2, T, U, V, Z, Z1,

Callao (08:30 a 13:30)

URB. 200 MILLAS AV. ELMER FAUCETT CDRA 2, MZ A, E, F, G, H, I, J, M, P.

Comas (09:00 a 10:30)

P.J. COLLIQUE AV. FELIPE PINGLO ALVA CDRAS 9, 10, MZ J, S, S1, JR. 9 DE OCTUBRE CDRAS 1, 2, JR. CESAR VALLEJO CDRAS 10, 11, JR. CESAR VALLEJO CDRA 1, MZ U, U3, V, V1, W, JR. DANIEL ALCIDES CARRION CDRA 3, PASAJE MIROQUESADA CDRAS 10, 11.

Jesús María (09:00 a 16:00)

AV. CAYETANO HEREDIA CDRA 5, AV. CUBA CDRAS 10, 11, 12, AV. FRANCISCO JAVIER MARIATEGUI CDRAS 10, 11, 12, AV. MELLO FRANCO CDRA 6, AV. RICARDO TIZON Y BUENO CDRAS 5, 6, 17, CALLE FELIX ZEGARRA CDRA 10, 11, 12, 13, JR. HUAMACHUCO CDRA 17, JR. HUASCAR CDRAS 12, 13, 14, 15, 18, JR. HUIRACOCHA CDRAS 5, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, JR. LLOQUE YUPANQUI CDRAS 13, 14, JR. MARISCAL LUZURIAGA CDRAS 6, 12, 14, JR. PACHACUTEC CDRAS 13, 14.

Carabayllo (09:00 a 17:00)

C.P. SANTA ROSA DE PUQUIO AV. 20A MZ A, Z, ASOC. PEQ. AGRICULTORES CHILLON SANTA ROSA DE FALTRIQUERAS MZ D.

Carabayllo (11:30 a 13:00)

URB. SANTA ISABEL AV. ISABEL CHIMPU OCLLO CDRA 2, MZ D, D2, AV. TUPAC AMARU CDRA 1 MZ E2, CALLE FLOR DE LIZ CDRA 1, MZ B, B2, C, C2, CALLE LA PAZ CDRA 1, MZ F2, G, CALLE LOS CARDOS CDRA 1, MZ A, A2, B, B2, CALLE MIL AMORES CDRAS 1, 2, MZ C, C2, F, F2, G2, CALLE PENSAMIENTO CDRA 1 MZ F2, JR. LAS BEGONIAS CDRAS 1, 2, MZ D2 E, E2, F, PASAJE TUPAC AMARU CDRA 4.

Comas (14:30 a 16:00)

URB. SAN CARLOS AV. LIMA CDRA 3, AV. SAN MATEO CDRA 1, MZ X1, AV. UNIVERSITARIA NORTE CDRAS 5, 6, 19, 100, MZ A, I, I2, Y, CALLE SAN ANTONIO CDRAS 1, 2, MZ M1, M2, CALLE SAN PABLO CDRA 1, MZ I, I2, JR. PIMENTEL CDRAS 4, 5, MZ M2, JR. SAN PEDRO CDRA 1, MZ H, H2, M, M1, PASAJE CANTA CDRA 1, PASAJE LEONCIO PRADO CDRA 1 MZ C2, D2.

Independencia (09:00 a 17:00)

URB. TAHUANTINSUYO AV. SACSAYHUAMAN CDRAS 1, 2, CALLE ANDAMARCA CDRA 1 MZ B10, E3, CALLE SAN PEDRO CDRA 1, MZ B, B10, JR. CAHUIDE CDRA 1, JR. HUAMACHUCO CDRA 1, JR HUANACAURE CDRA 1, MZ C10, JR. INCA ROCA CDRA 3, 4, MZ D, JR. INCA URCO CDRA 1, JR. OLLANTAYTAMBO CDRA 1 MZ D3, JR. PACARITAMBO CDRA 1, MZ E3, JR. PARACAS CDRA 1, JR. PAUCARTAMBO CDRA 1, MZ H3, PASAJE 2 MZ D3.

Comas (09:30 a 18:00)

P.J. EL CARMEN AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE ESTE CDRAS 1, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, MZ 124, 147, 150, 158A, F2, G, J, J2, K, CALLE 2 DE MAYO CDRA 5, MZ M5, M6, CALLE 3 DE OCTUBRE CDRAS 9, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, MZ 148, 151, 157, K, K1, L, L1, CALLE 5 MZ 17, A, I, I7, B, C, E, F, J, CALLE AMAZONAS CDRAS 4, 5, CALLE ANCASH MZ F, I, I2, CALLE APURIMAC CDRAS 1, 2, 3, 4, MZ C, E1, F, F2, N, O, O1, CALLE CERRO DE PASCO CDRAS 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, MZ 155, 157, J, J1, K, K1, CALLE CUBA CDRAS 2, 3, MZ 151, 152, CALLE DANUBIO CDRAS 4, 5, 6, 16, CALLE HUSARES DE JUNIN CDRAS 5, 6, MZ 132, 137, 138, P, P2, P3, CALLE ITALIA MZ B, C, D, G, CALLE JOSE GALVEZ CDRAS 3, 6, 16, CALLE LAS DELICIAS CDRAS 1, 2, MZ A, B, B1, B2, C, D, D1, E, F, F2, G, H, CALLE PISO CDRAS 2, 4, 5, 6, 7, 18, 19, MZ 139, 142, 147, B2, CALLE PIURA MZ 145, 150, P, P2, CALLE RICARDO BENTIN CDRAS 1, 4, 5, 6, MZ 131, 131A, 137, P, P1, P2, CALLE S/N MZ O, O2, M3, M1, Q1, Q, R, R2, J, J5, J6, R2, O, S3, L, 156, M, I, C, C2, C4, B, CALLE SANMARTIN CDRA 1 MZ F1, H, CALLE SAN PEDRO NOLAZCO CDRA 1, 2, 3, 11, MZ 158, A, M, M1, M4, M5, M6, N, N1, O, CALLE SANT A FE CDRA 8, MZ 117, CALLE SIERRA MAESTRA CDRAS 1, 2, 3, 21, MZ 153, 154, E1, CALLE VISTA ALEGRE CDRAS 1, 2, 3, 4, MZ 147, 147A, |150, 150A, A, A1, E, E2, F, F2, CALLE YAUYOS CDRAS 1, 4, 5, 6, 7, MZ 133, 134, 143, JR. 3 DE MAYO MZ M, M6, JR. ANCASH MZ C3, C4, JR. EL CAMEN CDRA 1, JR. UCAYALI CDRAS 1, 3, 4, 6, JR. YAUYOS CDRAS 7, MZ 156, PASAJE 13 DE FEBRERO MZ J, J5, L, L2, L3, PASAJE 2 DE MAYO CDRA 2, MZ L, L1, M, M6, PASAJE LOS HEROES MZ C, C1, C8, D1, PASAJE AMAZONAS CDRAS 1, 4, 5, PASAJE ATAHUALPA MZ S, S1, T4, PASAJE BARRANCA MZ S, S3, PASAJE BELAUNDE MZ J, J3, J4, K, PASAJE BRASIL MZ I3, I4, I6, I7, PASAJE CAHUIDE MZ H, I, I1, PASAJE CERRO DE PASCO CDRAS 1, 3, MZ B, B1, C, C1, D, F, F1, PASAJE CONQUISTA MZ J, PASAJE HUAYNA CAPAC CDRAS 1, 2, 3, MZ A, P, P1, Q, Q1, R, PASAJE LIBERTAD MZ P, P4, PASAJE PACHACUTEC MZ Q, Q1, R, R1, R3, S, T, PASAJE SAN JOSE MZ 117, A, A1, B3, PASAJE SAN MARTIN MZ G, PASAJE SAN PEDRO MZ A, B, C, PASAJE SEÑOR DE LOS MILAGROS MZ C, E, PASAJE SINCHI ROCA MZ O2, R, R2, R4, R4A, R5, S, S2, PASAJE URUGUA MZ I, PLAZA PIURA CDRA 1, MZ O, O1, P, PROLONGACION SIERRA MAESTRA CDRA 1, MZ B, Q, R, S, S1, A.H. EL MISTI CALLE PRIMAVERA MZ B, C, D, J, CALLE VENEZUELA MZ A, B, D, A.H. SEÑOR DE LOS MILAGROS MZ C, C9, I, I11, K, PASAJE SEÑOR DE LOS MILAGROSMZ A, C, C4, B, I, I12, I13, PASAJE 9 DE DICIEMBRE MZ C, C2, PASAJE LOZA DEPORTIVA MZ A, C, C5, I, I13, 14, A.H. SAN JOSE MZ 14, A, 117, B.

JUEVES 26

Rímac (08:30 a 17:30)

00982C AV. A, AV. B CONDOMINIO MI VIVIENDA 6TA ETAPA MZ F, CONDOMINIO TECHO PROPIO I ETAPA.

Ventanilla (08:30 a 17:30)

CALLE ALONSO DE MOLINA MZ. I

Lima Cercado (09:00 a 13:00)

AV. GUILLERMO DANSEY CDRAS. 18, 19, 20, JR. LUIS CARRANZA CDRAS. 19, 20 EL AGUSTINO 10:00 – 16:00 URB. CIRCUNVALACIÓN MZS. A, B, C, D, E, F, AV. PROLG. LAS LOMAS CDRA. 1, 2, C.P. MENOR BETHANIA MZ. C, CALLE REAL DE BELÉN CDRA. 1, ASOC. VICENTELO BAJO MZ. A

Carabayllo (11:30 a 13:00)

CALLE TACNA CDRAS. 1, 2, 3, JR. JOSÉ PARDO CDRAS. 1, 20, AV. TÚPAC AMARU CDRAS. 17, 19, 20, 21, 99, 100, JR. MARÍA PARADO DE BELLIDO CDRA. 1, JR. NICOLÁS DE PIÉROLA CDRAS. 1, 3, JR. AUGUSTO B. LEGUÍA CDRA. 1, P.J. RAÚL PORRAS BARRENECHEA MZS. 3, 4, 5, 6, 7, 29, 29A, 29E, 29F, 29G, 29H, 30, 30A, 55I, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, ASOC. 7 DE AGOSTO MZS. A, B, C, D, A.H. HISTÓRICO CON CON MZ. C

Carabayllo (14:30 a 16:00)

AV. TÚPAC AMARU CDRAS. 15, 16, 17, 97, ASOC. STA. ROSA DE PUNCHAUCA MZS. A, A1, B, C, G, G1, ASOC. MERINO REYNA OESTE CDRA. 1, 17, CALLE 11 CDRA. 1, A.H. DALIAS 17 DE FEBRERO MZ. A, A.H. RAÚL PORRAS BARRENECHEA MZS. 1, 2, 93, 94, D1.

VIERNES 27

San Juan de Lurigancho (08:00 a 17:30)

URB. LAS CASUARINAS MZ. L1, URB. CANTO BELLO MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, O, P, Q, R, X, AGRUP. FAM. STA. CRUZ DE MURUHUAY MZS. A, A1, B, C, AMPLIACIÓN LOS ÓVALOS DE SAN FERNANDO MZS. A, B, C, D, E, A.H. SAN FERNANDO MZS. S/N, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N1, O, P, Q, R, S, T, U, X, A.H. SAN FERNANDO II MZS. A, B, B1, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, A.H. SAN FERNANDO III MZS. A, B, A.H. AMPLIACIÓN SAN FERNANDO MZS. A, B, C, D, E, E1, F, G, H, I, J, K, AGRUP. FAM. LA QUEBRADA DE SAN FERNANDO MZS. A, C, D, E, F, G, H, I, J, M, A.H. LAS COLINAS DE SAN FERNANDO MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, A.H. LAS LOMAS DE SAN FERNANDO MZS. A, B, C, D, G, AGRUP. FAM. LOS SAUCES DE SAN FERNANDO MZS. C, D, F, G, H, J, AGRUP. FAM. EL MIRADOR DE SAN FERNANDO MZS. A, B, C, D, J, 7, A.H. LOS LAURELES DE SAN FERNANDO MZS. A, B, C, AGRUPACIÓN ALBERTO FUJIMORI MZS. 5, A, B, C, D, H, J, A.H. LOS ROBLES DE SAN FERNANDO MZS. A, B, D, AGRUP. NUEVA JERUSALÉN MZS. A, B, C, F, A.H. STA. ROSA MZS. A, B, C, D, E, F, AGRUP. FAM. MINAS DEL PEDREGAL MZ. A

Rímac (09:00 a 10:00)

P.J. SAN JUAN DE AMANCAES MZS. 1, 1B, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16E, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 35, 36, 37, 38, 39, A, A2, A.H. JESÚS ALBERTO PÁEZ MZS. 01A

Callao (09:00 a 10:30)

AV. ELMER FAUCETT CDRA. 34 (JCDECAUX PERU S.A.C.)

San Martín de Porres (11:30 a 13:00)

CALLE ALBERTO ROJAS CDRAS. 1, 11, CALLE CHIQUIAN CDRA. 11, CALLE VICENTE DEL VILLAR CDRA. 1, PSJE. FRANCISCO ROSELLÓ CDRAS. 1, 3, PSJE. LIMA CDRA. 1, PSJE. LOS LEONES CDRAS. 1, 2, 9, PSJE. MILAGROS CDRA. 1, JR. PACLLÓN CDRAS. 1, 2, 3, 4, JR. PEDREGAL CDRAS. 1, 4

Rímac (13:00 a 14:00)

CALLE 3 CDRA. 8, CALLE 4 CDRAS. 4, 8, CALLE 5 CDRAS. 3, 5, 6, 7, CALLE 14 CDRAS. 1, 2, 3, 4, CALLE CABILDO CDRA. 1, CALLE HOYADA CDRA. 1, CALLE LA COLONICA CDRAS. 1, 2, 3, 4, CALLE LAS CALEZAS CDRAS. 2, 3, CALLE LOS VIRREYES CDRAS. 2, 3, CALLE LOS OIDORES CDRAS. 1, 3, CALLE REAL AUDIENCIA CDRAS. 5, 6, CALLE S/N CDRA. 1, CALLE SANTO OFICIO CDRA. 1, MZ. D, PSJE. CASSINELLI CDRAS. 1, 2, 3, PSJE. EL MANZANO CDRAS. 1, 6, PSJE. LA HOYADA CDRA. 1, PSJE. LAS CALEZAS CDRAS. 1, 4, AV. AMANCAES CDRAS. 4, 5, 6, AV. LORENZO ENCALADA CDRAS. 2, 3, 4, 5, 7

San Martín de Porres (14:30 a 16:00)

JR. ALFONSO UGARTE CDRAS. 2, 3, 5, JR. ALFONSO UGARTE C/ CALLE CANTUARIAS, JR. CANTUARIAS CDRA. S/N, 4, MZ. R, JR. CARBAJAL CDRAS. 1, 2, 4, JR. MANUEL DEL VILLAR CDRAS. 1, 2, JR. MCAL. RAMÓN CASTILLA CDRAS. 1, 2, 4, JR. MICHAEL FORT CDRA. 3, AV. HONORIO DELGADO CDRAS. 1, 2, AV. TÚPAC AMARU CDRAS. 3, 4, CALLE ELOY ESPINOZA CDRAS. 1, 4, 5, CALLE RICARDO PALMA CDRA. 5, CALLE SANTIAGO MARTÍNEZ CDRA. 5, URB. INGENIERÍA MZS. B, C, C1, J, P, R, W, X, y

Rímac (15:00 a 16:00)

AV. ALTO PALOMARES CDRAS. 4, 10, AV. ANTÓN SÁNCHEZ CDRA. S/N, 3, AV. LORENZO ENCALADA CDRA. 4, AV. SAMUEL ALCAZAR CDRA. S/N, AV. STA. ROSA CDRAS. 4, 10, CALLE 5 CDRAS. 4, 5, CALLE AMANCAES CDRA. S/N, 2, CALLE ARICA CDRAS. S/N, 4, 10, CALLE CORREGIDOR CDRA. 3, CALLE LOS TORDOS CDRA. 10, CALLE OIDORES CDRA. 1, CALLE PALOMARES CDRA. 4, CALLE REAL AUDIENCIA CDRAS. 4, 5, URB. EL MANZANO MZ. J, A.H. CERRO PALOMARES MZS. A, E, G, H, URB. PALOMARES MZS. 5, F, I, J, K, K1, L, Q, T, U

San Miguel (09:00 a 17:00)

CALLE AURELIO GARCÍA Y GARCÍA CDRA. 1, CALLE CAMILO CARRILLO CDRAS. 1, 2, 3, CALLE CUAUHTÉMOC CDRAS. 2, 3, CALLE JOSÉ MARTÍ CDRA. 6, CALLE LAUTARO CDRA. 2, CALLE PASO DE LOS ANDRES CDRAS. 1, 2, 3, CALLE PUNTA LOMITAS CDRA. 2, PSJE. APARICIO ROBLES CDRAS. 1, 2, PSJE. CUAUHTÉMOC CDRA. 3, PSJE. HERMOSA CDRA. 1, PSJE. ISLAS ALEUTIANAS CDRA. 2, PSJE. PUNTA BALCONES CDRA. 1, PSJE. PUNTA BRAVA CDRA. 1, PSJE. PUNTA MALPELO CDRAS. 1, 8, PUNTA NEGRA CDRA. 1, PSJE. PUNTA PARIÑAS CDRA. 1, AV. LOS INSURGENTES CDRAS. 2, 8, AV. PÍO XII CDRA. 3, URB. LUIS GERMAN ASTETE MZS. B, B2, C, C2, Q, Q2, V, V2, Y

Santa Rosa de Quives (09:00 a 18:00)

AV. 26 DE JUNIO CDRAS. 3, 4, 5, 6, AV. CIRCUNVALACIÓN CDRAS. S/N, 1, 2, 3, 6, AV. NUEVA CDRA. S/N, 6, 12, AV. SANGRAR CDRA. S/N, JR. CÁCERES CDRA. 3, JR. 1 CDRA. S/N, JR. 11 DE DICIEMBRE CDRA. 4, JR. 15 DE ENERO CDRAS. S/N, 1, JR. 2 DE MAYO CDRAS. S/N, 2, JR. 25 DE ABRIL CDRAS. S/N, 1, 2, 3, JR. 28 DE ENERO CDRAS. S/N, JR. 3 DE OCTUBRE CDRAS. S/N, 1, 3, JR. 5 CDRAS. S/N, 33, JR. 5 CDRA. S/N, JR. 6 CDRA. S/N, JR. 7 CDRA. S/N, JR. 8 CDRA. S/N, JR. AGUSTO B. LEGUIA CDRAS. S/N, 1, 2, 3, JR. ARICA CDRAS. 1, 2, 3, 4, 5, 6, JR. BOLOGNESI CDRAS. S/N, 1, 2, 3, 4, JR. CÁCERES CDRAS. S/N, 1, 2, 3, 4, 5, 6, JR. CANTA CDRA. 1, JR. CANTAMARCA CDRAS. S/N, 1, JR. CAYETANO QUIROZ CDRAS. S/N, 1, 2, 3, 4, JR. CIRCUNVALACIÓN S/N, JR. DE LA CLARIDAD CDRAS. S/N, 1, 2, JR. DEL CARMEN CDRAS. S/N, 2, 3, JR. FRANCISCO VIDAL CDRAS. 4, 5, JR. GRAU CDRAS. 1, 2, 3, 4, 5, JR. INDEPENDENCIA CDRAS. S/N, 1, 2, 3, 4, JR. JOSÉ OLAYA CDRAS. S/N, 1, JR. DE LA CARIDAD CDRAS. S/N, 1, 3, JR. MCAL. CASTILLA CDRAS. S/N, 1, 2, 6, JR. MIGUEL GRAU CDRAS. S/N, 1, JR. REVOLUCIÓN CDRAS. 1, 2, JR. SAN BARTOLO CDRAS. S/N, 33, JIRÓN SAN FRANCISCO DE ASIS CDRAS. S/N, 1, 2, 3, JR. SAN MIGUEL CDRAS. S/N, JR. SANGRAR CDRA. S/N, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, JR. STA. ROSA CDRAS. S/N, 1, 2, 6, JR. TACNA CDRAS. S/N, 1, 2, 3, 4, 5, 6, JR. TARAPACÁ CDRAS. S/N, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, JR. VEINTITRÉS DE OCTUBRE MZS. A2, G, G1, PSJE. ASUNCIÓN CDRA. S/N, PSJE. 1 CDRAS. S/N, PSJE. 5 S/N, PSJE. 8 CDRAS. S/N, 1, PSJE. EL CARMEN CDRAS. 2, 3, PSJE. EL CARMEN CDRAS. 2, 3, PSJE. JOSÉ OLAYA CDRAS. S/N, PSJE. LAS SARDINAS CDRA. 7, PSJE. LAURELES CDRAS. S/N, PSJE. LOS CIPRESES CDRA. S/N, PASAJO LOS MILAGROS CDRAS. 5, PSJE. OLAYA CDRAS. 2, 4, PSJE. PRIVADO CDRA. 1, PSJE. SANGRAR CDRAS. S/N, 1, PSJE. SANTO TORIBIO CDRAS. S/N, 2, CALLE LA LIBERTAD CDRAS. S/N, 5, CALLE AGUSTO B. LEGUÍA CDRA. 1, CALLE BELÉN CDRA. 3, CALLE CRNEL. VENTO CDRA. S/N, 1, 3, CALLE EL EDUCADOR CDRA. S/N, CALLE FRATERNIDAD CDRAS. S/N, 2, 4, 5, CALLE HIPÓLITO UNANUE CDRAS. S/N, 3, 4, CALLE INDEPENDENCIA CDRAS. S/N, 2, 3, CALLE JULIO C. TELLO CDRAS. S/N, 1, 4, CALLE LAUREANO ROJAS CDRAS. S/N, 1, 2, 3, PLAZA DE ARMAS DE CANTA, CALLE S/N CDRAS. S/N, 1, 2, 3, 4, CALLE SAN FRANCISCO CDRAS. 1, 5, CALLE VILLEGAS CDRAS. S/N, 2, CUESTA 28 DE ENERO CDRA. S/N, CUESTA BOLOGNESI CDRA. S/N, 1, CUESTA MIGUEL GRAU CDRAS. S/N, 1, CUESTA SANDRAR CDRAS. S/N, 1, PLAZA DE ARMAS CDRAS. 2, 3 (LACHAQUI), CARRETERA A CANTA CDRAS. S/N, 1, 2, 4, MZS. S/N, B, D, E1, G, J, K1, L, P, Q, S, T, CARRETERA A OBRAJILLO CDRAS. S/N, 6, CARRETERA CARHUA MZS. S/N, I, CARRETERA LIMA / CANTA / SANTA ROSA DE QUIVES CDRAS. 1, 2, MZS. S/N, A, B, G, J, N, Y,

SÁBADO 28

Rímac (09:00 a 10:00)

PASAJE PRIVADO CDRAS. 1, 2, 8, JR. CHIRA CDRAS. 1, 2, 3, 5, JR. TUMBES CDRAS. S/N, 1, 3, CALLE ELÍAS GUARDALES CDRA. 2, P.J. SEÑOR CRUCIFICADO DEL RÍMAC MZS. C, D, E, F, G

Rímac (11:00 a 12:00)

JR. CAJAMARCA CDRAS. S/N, 1, 2, 3, JR. CHICLAYO CDRAS. 2, 3, 4, JR. LAMBAYEQUE CDRAS. 2, 3, JR. LIBERTAD CDRAS. 2, 3, JR. PATAZ CDRAS. 2, 3, PSJE. LIBERTAD CDRA. 3, PSJE. PRIVADO CDRA. 3

Huacho (08:00 a 14:00)

Calle Bolivar cuadra 8 y 9; Calle Luna Arrieta cuadra 1; Playa Chorrillos; del distrito de Huacho.

Chancay (08:00 a 17:00)

LOS ALAMOS MZ L: B, D, E, I, J, K, N, P, Q, T, U, W, X, Z DEL DISTRITO DE CHANCAY Y SECTOR HUARANCGAL Y PASAMAYO BAJO, PREDIO RURAL PASAMAYO PARCELA 10 DEL DISTRITO DE AUCALLAMA. SECTOR PERALVILLO ALTO: CALLE SANCHEZ CERRO, CALLE SANTA ROSA, PSJE CALLAO, PUEBLO JOVEN PERALVILLO MZ D; PUEBLO JOVEN SANTA ROSA MZ A C D E F; AV. 24 DE AGOSTO, PASAJE HIPÓLITO UNANUE, AV. SAN MARTÍN CUADRA 1 Y 2 LADO IMPAR, COMITÉ VECINAL 24 DE AGOSTO MZ A Y B, PASAJE CAJAMARCA, PASAJE LA MERCED, CALLE PAITA, PASAJE PAITA, PASAJE CAJATAMBO, JR. ANCASH; UBICADOS EN EL DISTRITO DE CHANCAY. CALLE ALCATRAZ DEL DISTRITO DE CHANCAY. CENTRO POBLADO LOS TILOS, CENTRO POBLADO BUENA VISTA EN LA CARRETERA CHANCAY-HUARAL; UBICADO EN EL DISTRITO DE CHANCAY. CAR. PANAMERICANA NORTE KM. 87 FND. LAURE NORTE.

