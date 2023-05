Tras la paralización de la construcción del túnel que se venía edificando, en la zona de Peralvillo en el distrito de Chancay ( provincia Huaral), donde se reportó el hundimiento del suelo como parte de las obras que se ejecutan en el futuro megapuerto de Chancay, la compañía Cosco Shipping Ports Chancay Perú S. A. afirmó que ya se atiende a los afectados directamente tras sostener ayer una reunión.

No obstante, en diálogo con Canal N, Rómulo Zarauz, gerente de Responsabilidad Social Cosco Shipping, explicó que se vienen realizando un contacto progresivo con las personas que se ubican en las zonas periféricas y también se han visto afectadas por el hundimiento del suelo.

Dijo que las causas del hundimiento están siendo investigados y que a la fecha se reporta la afectación entre tres a cuatro viviendas y un par de vehículos.

“ Se ha contactado a las personas afectadas con las cuales hemos tenido una reunión bastante amplia el día de ayer con presencia de la Policía, Fiscalía de Prevención del Delito y el alcalde de Chancay y donde se les ha brindado hotel o departamento hasta que se reconstruyan sus viviendas y un lucro cesantes para mantenimiento que es parte del protocolo que tenemos ”, señaló.

Agregó que ayer tras la reunión con los afectados directos se desplegaron agentes para que custodien las viviendas y los perjudicados durmieron en un lugar donde han sido trasladados.

En tanto, los afectados indirectamente, Zarauz mencionó que trabajan en poder establecer una comunicación. “ Estamos entrando en contacto progresivo, pero queremos evitar en cualquier tipo de provocación. No queremos exponernos en una situación que generen enfrentamientos ”, aclaró.

Según un grupo de ciudadanos, son más de 40 las viviendas afectadas por este hecho ocurrido ayer y demandan que el tránsito en la carretera Panamericana Norte permanezca cerrada, en especial de los vehículos pesados para evitar más daños.

Atención de afectaciones

El representante Cosco Shipping Ports Chancay Perú S. A. informó que desde el inicio de las obras para la construcción del megapuerto de Chancay han hecho una línea base de aproximadamente 2,500 familias en Chancay que pueden ser compensadas por algún tipo de afectación que puedan sufrir.

“Nosotros venimos atendido a prácticamente a toda la población de la zona sur. Los impactos del proyecto son bastantes, y la empresa ha hecho una línea de base de 2,500 viviendas”, remarcó.

“ Hasta el momento tenemos más de 140 de actas de conformidad de reparaciones que se han hecho y nosotros vamos a continuar hasta acabar con el 100%. Como ocurre en otros proyectos grandes no solo se trata de atender afectaciones sino también gestionar las expectativa de la población. Es decir, las compensaciones son muy importantes para la población y no dejo de lado que la comunicación con ellos deberíamos identificar aún más, pero decir que no tenemos ninguna comunicación, lo descarto plenamente ”, insistió.

Al ser consultado si se han realizado estudio de suelo a profundas para la ejecución del megapuerto de Chancay, respondió: “Tenemos un estudio de impacto ambiental y estudio técnico sustentatorio. El tema es que la variabilidad del suelo es muy alta. Pasamos de zona arenosa, a zona de rocas sueltas y roca dura. No avanzamos de forma homogénea y a esto se suma que personas construyen en zonas no adecuadas, el nivel de riesgo se incrementa de una manera bastante alta”, indicó.

Mesa de trabajo

La gobernadora de Lima Provincias, Rosa Vásquez, indicó que la obra del megapuerto de Chancay tiene todos los permisos por parte de gestiones anteriores. Dijo que vienen coordinando una mesa de trabajo donde participen los afectados y representantes de la empresa china.

“ Esto no es la primera vez ya se han reportado casas rajadas y otros hundimientos no tan grandes, pero nosotros hemos solicitado desde tiempo atrás una mesa de trabajo para que se puedan dar soluciones. Desde hace mes y medio hemos tenido pidiendo. Ha habido una respuesta de la empresa, pero aún no ha habido fecha, y estamos a la espera de ello ”, señaló en entrevista con RPP.

