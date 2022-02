El doctor Elmer Huerta saludó la decisión del Colegio Médico del Perú (CMP) al pedir la renuncia del ministro de Salud, Hernán Condori, quien promociona productos sin ninguna base científica. Además, señaló que la decisión queda en manos del presidente de la República, Pedro Castillo.

“La verdad es que saludamos efusivamente la decisión del Colegio Médico del Perú de pedir la renuncia del ministro de Salud y ahora queda solamente en una persona esta decisión, es el señor presidente de la República, Pedro Castillo”, señaló Huerta en diálogo a RPP Noticias.

En otro momento, el doctor se refirió a las declaraciones del titular del Minsa respecto al agua arracimada que promocionaba en redes sociales, quien afirmó que dicho producto sí cuenta con los permisos sanitarios para su comercialización en boticas.

Elmer Huerta saluda pedido de renuncia del ministro Hernán Condori e insta al presidente Castillo a tomar una decisión

En conferencia de prensa, Condori precisó que ya “no le haría propaganda” al agua arracimada, pese a que, según dijo, dicho producto “tiene permiso de la Digemid, Digesa y de la FDA”.

“Una aclaración. Hay productos de estas vitaminas, de estas aguas y de este tipo de cosas que se llaman suplementos, eso no son medicamentos. Por ejemplo, la FDA en Estados Unidos no las aprueba, la FDA no tiene nada que ver con lo que es la aplicación médica de estos productos. En algunos de estos productos la FDA las aprueba, pero en su parte sanitaria, para que su frasco sea limpio, para que tenga su algodoncito, para que tenga su tapa contra niños”, explicó.

“Pero no avala ninguna de las recomendaciones médicas, ni de suplementos, ni de minerales, ni de este tipo de productos que se llaman así: suplementos”, aseveró.

En otro momento, Huerta se preguntó cuántas personas habrán sido engañadas por el ministro de Salud con la compra del agua arracimada. “Cuánta gente habrá gastado S/300 de su bolsillo para tomar el agua arracimada que vende”.