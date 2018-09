El próximo 7 de octubre se desarrollarán las Elecciones Regionales y Municipales 2018. Para ello, la Oficina Nacional de Procesos Electorales ( ONPE) ha designado, mediante un sorteo, a más de 480 mil personas para que cumplan la labor de miembros de mesa.



Los elegidos, entre titulares y suplentes, deberán acudir a las 7:30 a.m. al local de votación para instalar la mesa, a más tardar, a las 8 a.m. En caso no lleguen, se les esperará 30 minutos.

Pero la pregunta que muchos se hacen es qué pasa si en la mesa solo hay dos integrantes o no acuden ni los titulares ni suplentes. Ante ello, Pilar Biggio, gerenta de Información y Educación Electoral de la ONPE, aclara la duda.

“Si no presentan los miembros de mesa titulares y suplentes, el personal de la ONPE solicita a quien preside la mesa anterior o posterior a que nombre como miembros de mesa a tres personas de la fila”, expresó la funcionaria.

Remarcó que ese mecanismo está establecido en los artículos 249 y 250 de la Ley Orgánica de Elecciones. Además, precisó que en caso el ciudadano se niegue a asumir la función de miembro de mesa, se le impondrá una multa de S/207.5.

“Si la persona seleccionada se niega, es sancionada con una multa equivalente al 5% de una UIT, que es el monto que se aplica a un miembro de mesa que no va a cumplir su labor”, manifestó.

Biggio explicó que si las personas no desean integrar una mesa de votación ante la ausencia de los titulares o suplentes, se corre el riesgo de que la mesa no se instale, ya que el plazo solo es hasta el mediodía, lo que puede traer como consecuencia que no ejerzan su derecho al voto.

Además, precisó que una mesa no puede ser instalada con una o dos personas, por lo que es necesario que se complete con tres.

También detalló que una mesa de votación está integrada por tres miembros titulares (presidente, secretario y tercer miembro) y tres suplentes. En caso uno falte, será reemplazado por el que le sigue en el orden de continuidad.