Desde febrero del año 2018 el Ministerio de Educación (Minedu) realiza el proceso de licenciamiento a los Institutos y Escuelas de Educación Superior (IES y EES) en el país.

Sin embargo, a inicios de este año el presidente Francisco Sagasti anunció que la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) será la encargada de este proceso. Dicho anuncio se realizó luego que la Sunedu culminara la primera etapa del proceso de licenciamiento de las universidades, iniciada en el año 2015.

En ese sentido, el objetivo era que la Sunedu continúe con este proceso de licenciamiento, esta vez para los institutos a fin de fortalecerlas.

Para que el proceso de licenciamiento a cargo del Minedu pase a la Sunedu, se debían hacer modificaciones a la Ley N° 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes.

Así, el Minedu indicó a Gestión.pe que a la fecha se viene elaborando la propuesta de decreto supremo que modifique el reglamento de la Ley N° 30512.

“Actualmente, la referida propuesta ha sido enviada a la Subsecretaría de Calidad Regulatoria y Simplificación Administrativa de la Presidencia del Consejo de Ministros, en donde se viene efectuando el proceso del análisis de calidad regulatoria, considerando que las modificaciones efectuadas a la mencionada Ley N° 30512 impactan directamente en los procedimientos administrativos de licenciamiento y sus respectivos requisitos”, sostuvo,

Siguiente paso

Una vez aprobado, publicado y vigente el decreto supremo que modifica el reglamento de la citada ley, el Ministerio de Educación debe elaborar las normas técnicas de desarrollo que permitan efectuar la implementación de las modificaciones efectuadas, y así, permitir el reinicio de los procedimientos de licenciamiento de los IES y EES, a nivel nacional.

Agregó que entre esas normas técnicas figuran las siguientes: “Condiciones Básicas de Calidad para el Procedimiento de Licenciamiento de los Institutos de Educación Superior y las Escuelas de Educación Superior Tecnológica”, los “Lineamientos Académicos Generales”, y el “Catálogo Nacional de la Oferta Formativa de la Educación Técnico-Productiva y Superior Tecnológica”.

“Actualmente, las referidas normas técnicas se encuentran en proceso de formulación, considerando los últimos ajustes efectuadas en el decreto supremo que plantea modificar el Reglamento de la Ley N° 30512; no obstante, hasta que no se apruebe el mismo, no resulta posible legalmente su aprobación y su posterior entrada en vigencia”, aclaró el Minedu.

Pese a ello, el Minedu estimó que a mediados del segundo semestre de este año se pueda contar con toda la normativa vigente que permita continuar con los procedimientos de licenciamiento de los IES y de las Escuelas de Educación Superior Tecnológica.

Tarea pendiente

Respecto al avance del proceso de licenciamientos de institutos, es preciso mencionar que el Minedu estableció un cronograma con la expectativa de terminar dicho proceso en el año 2024.

De acuerdo a cifras del Minedu, al 14 de abril de este año se han licenciado a un total de 94 Institutos de Educación Superior Tecnológica (IEST).

Sin embargo, de acuerdo al cronograma, para el mes de mayo de este año se debieron licenciar a 471 instituciones. Así, quedan en carrera unos 805 institutos en el proceso de licenciamiento.

Cabe conseguir el licenciamiento, el Minedu verifica que los institutos cumplan con las condiciones básicas de calidad, de sus programas de estudios, y de sus filiales.

Así, de obtener la licencia, se autorizará su funcionamiento por 6 años vía resolución ministerial del Ministerio de Educación.

Cronograma para el licenciamiento como IES

Grupo

Fecha

Institutos licenciados N° 1 Hasta el 1 de marzo de 2019 195 N° 2 Del 2 de mayo al 1 de julio de 2019 232 N° 3 Del 2 de setiembre al 4 de noviembre de 2019 274 N° 4 Del 2 de enero al 2 de marzo de 2020 310 N° 5 Del 4 de mayo al 1 de julio de 2020 349 N° 6 Del 1 de setiembre al 2 de noviembre de 2020 384 N° 7 Del 4 de enero al 1 de marzo de 2021 423 N°8 Del 3 de mayo al 1 de julio de 2021 471 N° 9 Del 1 de setiembre al 2 de noviembre de 2021 514 N° 10 Del 3 de enero al 1 de marzo de 2022 552 N° 11 Del 2 de mayo al 1 de julio de 2022 588 N° 12 Del 2 de setiembre al 2 de noviembre de 2022 626 N° 13 Del 2 de enero al 1 de marzo de 2023 660 N° 14 Del 2 de mayo al 3 de julio de 2023 694 N° 15 Del 1 de setiembre al 2 de noviembre del 2023 730 N° 16 Del 2 de enero al 1 de marzo de 2024 764 N° 17 Del 2 de mayo al 1 de julio de 2024 800 Fuente: RV N° 020- 2019 - Minedu

