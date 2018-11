Edwin Oviedo: “Confío en que no iré a la cárcel porque soy inocente”

El presidente de la Federación Peruana de Fútbol ( FPF), Edwin Oviedo, aseguró ser inocente de los cargos que se le imputan por el caso ‘Los Wachiturros de Tumán’ y enfatizó que nunca fue citado para el proceso de ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’.

En una entrevista para el diario Perú 21, Oviedo aseguró que asistirá a la audiencia de prisión preventiva el 30 de noviembre por el caso ‘Los Wachiturros de Tumán’. Cabe recordar que él es sindicado como presunto cabecilla de esa organización criminal y es acusado de ser el autor mediato de dos asesinatos.

“Yo asistiré. El pedido es infundado; tengo arraigo claro y trabajo público. (…) Confío en que no suceda esto (ser encarcelado), porque soy inocente”, aseguró.

En ese sentido, Oviedo aseguró que el fiscal que investiga este caso no le ha señalado cuál es su presunto vínculo con ‘Los Wachiturros’.

“Qué pruebas tiene para decir que soy la cabeza. ¿Cómo me defiendo si no sé cuál es el delito? Ni el colaborador ni nadie dice cuál ha sido mi participación. Por ello, pedimos una tutela de derechos para decirle al juez que indicara cuál era mi papel en esos hechos lamentables (los dos asesinatos), de qué forma he participado”, enfatizó.

Sobre el proceso relacionado a ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’,Oviedo dijo que cuando llegó a la Fiscalía del Callao, le informaron que no había sido citado para ese caso, sino para la ratificación de una denuncia que hizo meses atrás contra el colaborador eficaz, porque, según el presidente de la FPF, está mintiendo.

“No (declaré nada sobre ‘Los Cuellos Blancos’). Más bien, la Fiscalía se disculpó, me dijo que hubo un error en la notificación y que en realidad era para la ratificación de mi denuncia contra el colaborador eficaz”, puntualizó.

También, indicó que él no pagó ni regaló entradas al ex juez César Hinostroza ni a Antonio Camayo.

“Los dichos de que yo habría pagado o regalado entradas o que habría contratado los servicios del ex juez César Hinostroza son totalmente falsos. (…)”, dijo Oviedo.

“Camayo era mi amigo y él me lo recomendó, por cortesía lo atendí. Nunca le regalé entradas ni le di rebaja. Era información general. Los proveedores de la Federación, Coca Cola, Backus y también lo era Camayo, dicen cuántas entradas quieren comprar y la federación los atiende, no el presidente. Probablemente Camayo haya comprado, pero Hinostroza no está en las listas de la federación como comprador”, agregó.