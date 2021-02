La Comisión de Salud del Congreso alista un proyecto de ley que propone que el rotulado de los envases de medicamentos -además de la información requerida para el registro sanitario- incluya el nombre del producto del que se trate, según su denominación común internacional (DCI), en formato y letras claras, legibles y de un tamaño no menor al nombre de marca (en caso la tuvieran).

Dicha propuesta fue respaldada por la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), quien de hecho planteó un texto similar. Con ello, se buscaría promover la transparencia de la información contenida en el rotulado de los medicamentos.

A pesar de esta coincidencia, se cuestionaron otros puntos. Inicialmente, cuando se presentó el proyecto de ley (N° 5534) -en junio del año pasado- buscaba que se exija también que en caso el medicamento a partir de los estudios de equivalencia terapéutica hubiera demostrado ser intercambiable con el de referencia, el envase debía indicar que pertenece a una categoría de “Medicamento genérico intercambiable - G”, con letras mayúsculas, en color verde y en un tamaño superior en 10% al nombre del producto.

Sobre este punto, la representante de Digemid, Carmen Teresa Ponce, explicó que el reglamento de intercambiabilidad vigente ya establece que aquellos medicamentos que lo sean, deben indicarlo en sus empaques. Cabe señalar que la intercambiabilidad está referida a medicamentos que son equivalentes terapéuticos al producto de referencia y que puede ser intercambiado con éste en la práctica clínica.

Ponce recordó que actualmente hay en el país cinco medicamentos intercambiables, siete en proceso de estudios (que están dentro de los plazos) y se está preparando un listado de más de 30 que puedan entrar a este proceso también.

En otra parte, en el texto del proyecto inicial también se hablaba de los medicamentos genéricos bioequivalentes, dándose a entender que era la única manera de demostrar su intercambiabilidad. Sin embargo, la representante de Digemid señaló que mostrar la equivalencia terapéutica puede recaer en dos procesos: estudios de equivalencia in vitro (bioexenciones) y in vivo (como la bioequivalencia). Así que no se puede limitarse.

EN CORTO

Historias clínicas. El presidente de la Comisión de Salud, Omar Merino, señaló que ayer se aprobó por unanimidad en dicha comisión el proyecto de ley sobre la digitalización de la Historias Clínicas mediante el uso del DNI electrónico para agilizar la oportuna atención de los pacientes en cualquier parte del Perú, “un gran avance en la salud de todos los ciudadanos”, dijo.