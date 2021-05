4 de 8

En un recorrido se muestra un ingreso masivo de personas que llegan a buscar arreglos flores. Las personas portan mascarillas, pero algunos de ellos no mantienen el uso del protector facial. “Las ventas van muy buenas. Las flores nos han llegado desde las 3:00 a.m., y mañana no vamos a vender”, contó uno de los comerciantes al citado matinal. (Foto: Britanie Arroyo/ @photo.gec)