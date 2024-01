Las regiones de Tumbes y Piura iniciaron la administración de la vacuna monovalente adaptada contra el Covid-19 dirigida a las poblaciones más vulnerables. Las unidades ya están disponibles en los centros de salud, y las brigadas de vacunación se desplazan por distintos lugares públicos con el objetivo de inmunizar a personas mayores de 60 años, mujeres embarazadas y aquellos con condiciones médicas preexistentes.

El personal de la salud están encargados de proporcionar información a la población acerca del protocolo de vacunación que incluye la aplicación de la dosis monovalente adaptada. Esta se administra inicialmente a los grupos considerados de riesgo. Por otro lado, a aquellas personas sin factores de riesgo se les administra la vacuna bivalente.

María Elena Martínez Barrera, directora ejecutiva de Inmunizaciones del Ministerio de Salud (Minsa), precisó que durante los dos primeros días de aplicación de la vacuna monovalente en Lima Metropolitana y Callao, se vacunaron alrededor de 7,000 personas.

“Queremos felicitar a las primeras 7000 personas que se han vacunado con la monovalente adaptada y a las 6500 que recibieron la vacuna bivalente en Lima Metropolitana y Callao. Pronto se iniciará la vacunación en Arequipa, Tumbes, Puno y otras regiones”, manifestó.

Hoy se realiza jornada de vacunación contra la COVID-19 en el hospital regional José Cayetano Heredia

Martínez recordó que si al momento de la vacunación la persona tiene síntomas respiratorios es mejor postergarla por unos días. En caso de haber tenido covid-19 se debe esperar 15 días para vacunarse.

Lo que debes de saber sobre la vacuna monovalente

José Luis Cabrera, neumólogo de Clínica Internacional, contó a Gestión que la vacuna monovalente reformulada protege contra las últimas variantes del Covid-19. Variantes que, por ejemplo, son derivadas de la ómicron, que tienen mayor transmisibilidad y mayor resistencia a la inmunidad, es decir, pueden producir recaídas precoces y menor protección de las vacunas. De allí que es necesario que conforme pasan los meses o años, los pacientes reciban un refuerzo con estas vacunas reformuladas.

¿Qué la diferencia de las otras vacunas?

La diferencia es que, las vacunas anteriores no tienen protección contra las nuevas variantes. La vacuna monovalente fue específicamente trabajada para combatir las infecciones por sub variantes similares a la llamada XBB. 1.5, que son sub variantes del coronavirus que se propagan rápidamente, tienen mayor transmisibilidad y potencialmente una mayor capacidad para eludir las defensas generadas tanto por infecciones pasadas como por vacunas anteriores, sobre todo si éstas han sido aplicadas muchos meses atrás.

La mayoría de la población en el Perú ha recibido la vacuna. Muchas personas que han dado positivo al virus están manejando la situación en sus casas con calma y con supervisión médica. (Foto: Municipalidad de La Molina)

¿Quiénes se deben aplicar la vacuna monovalente?

Las vacunas monovalentes tienen que ser priorizadas para las personas consideradas vulnerables, es decir, las personas mayores de 60 años y pacientes con enfermedades que disminuyen las defensas, pacientes con problemas cardíacos, hipertensos, pacientes con enfermedades pulmonares crónicas o con algún tipo de cáncer.

¿Cuándo se deben aplicar?

Se recomienda aplicar la vacuna monovalente a las personas vulnerables que ya recibieron una o dos dosis de vacuna bivalente, quienes ya tuvieron esta aplicación 6 meses o más atrás.

También se recomienda vacunarse a personas vulnerables que no tienen ninguna vacuna bivalente, en este caso se recomienda vacunarse sin esperar ningún momento específico. El resto de la población debe esperar la disposición del Ministerio de Salud.

¿Se debe aplicar en niños?

Con el transcurso de los años se han ido estableciendo los niveles de seguridad para las vacunas contra el Covid 19 en los niños, de esa manera, ahora las vacunas formuladas para proteger contra las nuevas variantes también se pueden colocar a niños a partir de 6 meses de edad.

