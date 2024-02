Gerardo Hermoza, representante de la concesionaria que tiene a cargo el funcionamiento del corredor Morado, señaló y ratificó que desde el lunes 4 de marzo, las unidades de transporte urbano de esta empresa dejarán de funcionar al no haber llegado a ningún acuerdo con los ministerios pertinentes.

Según señaló el vocero, pese a las continuas reuniones que tuvo con José Arista, ministro de Economía y Raúl Pérez-Reyes, titular del Ministerio de Transporte, no se llegó a ninguna solución, por lo que se presentará la documentación respectiva para la baja de servicio ante la Autoridad de Transporte Urbano (ATU).

“No hay una predisposición del Ministro de Transporte, pero las trabas las pone el Ministerio de Economía. Nos han dicho prácticamente que no nos van a pagar. El decreto de urgencia que se pensaba sacar no se puede dar porque el Ministerio de Economía lo está observando y ahora este ministerio se ha convertido en una entidad que evalúa contratos, la cual no es su función”, precisó en Canal N.

“Estamos atados de manos porque no podemos seguir continuando bajo estos esquemas y cargando una mochila de deudas desde el 2016″, ratificó.

Dentro del diálogo, expresó que este jueves 29 de febrero se reunirá nuevamente con los ministerios encargados, pero aseguró que no espera que se llegue a una pronta solución.

“Hemos quedado en reunirnos nuevamente esta tarde, pero yo no creo que se llegue a una solución. Ya tenemos el documento sustentatorio para presentar a la ATU el día de hoy con el sustento técnico legal y económico de que nos han mantenido en desequilibrio desde el inicio”, indicó.

Recordemos que hace unos días, la empresa mencionó a través de un comunicado que dejarían de brindar el servicio de transporte del corredor Morado desde el 4 de marzo. Esto generaría un perjuicio en contra de los ciudadanos que viven en San Juan de Lurigancho, quienes son los que más usan este medio de transporte.

