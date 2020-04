El presidente de la República, Martín Vizcarra, señaló que el promedio de pruebas de descarte de coronavirus (COVID-19) que se realizan diariamente en el Perú se incrementó de 1.000 a 9.000.

“Era necesario incrementar el número de pruebas, desde este lunes hemos empezado a hacer en promedio 9 mil pruebas diarias, y esperamos llegar, desde la próxima semana, a las 12 mil pruebas diarias que es nuestro objetivo. Por eso, en estos últimos 4 días hemos hecho 36 mil pruebas”, señaló en un pronunciamiento desde Tumbe, en el que estuvo acompañado por el titular del Congreso, Manuel Merino.

El pronunciamiento se produce en el vigésimo sexto día del Estado de emergencia Nacional dispuesto por el Ejecutivo para contener el avance del coronavirus.

El jefe de Estado indicó que las 1.000 pruebas diarias que se realizaban hasta antes del 6 de abril estaban dentro del promedio de exámenes hechos por otros países de la región.

“Pero con estas 9.000 pruebas diarias estamos superando ampliamente el promedio. Con este nivel superamos e promedio que hacen los países de la región”, agregó.

El mandatario anunció además que hasta el momento se registran 5.897 ciudadanos infectados con esta nueva enfermedad. Según cifras del Ministerio de Salud, hay un total de 138 personas fallecidas a causa del COVID-19.

Este Viernes Santo se dispuso, por Decreto Supremo publicado en el diario oficial El Peruano, la cancelación de los días de salida diferenciados para hombres y mujeres durante el estado de emergencia.

También se ordenó que la inmovilización social obligatoria de todas las personas en sus domicilios será ahora desde las 6 p.m. hasta las 4 a.m. del día siguiente (y ya no hasta las 5 a.m.) a nivel nacional, con excepción de los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Loreto, en los que la inmovilización social rige desde las 4 p.m. horas hasta las 4 a.m.