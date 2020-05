El presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció que el Gobierno aprobó un Decreto Supremo que amplía el estado de emergencia en el país hasta el 30 de junio, sin embargo indicó que las restricciones serán diferentes.

“No es solo una prórroga, porque si bien la contiene (el decreto supremo) tiene toda una estrategia con respecto al combate al virus”, dijo en su conferencia de prensa de este viernes.

Entre dichos cambios, precisó que el toque de queda irá desde las 9 p.m. -y ya no desde las 8 p.m.- hasta las 4 a.m. en Lima y la mayoría de departamentos del país, con excepción de los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Loreto, Ucayali e Ica; además de tres provincias de Áncash, donde se mantendrá el toque de queda desde las 6 p.m. hasta las 4 a.m.

Además, señaló que dicho decreto supremo estipula el refuerzo de los equipos de salud, por lo que se duplicarían las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de 1,000 a 2,000.

(Noticia en desarrollo...)