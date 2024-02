El Programa Agua Segura para Lima y Callao (PASLC) no tiene la disponibilidad física de terrenos para nueve componentes del proyecto de mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado en Ventanilla (Callao), indicó la Contraloría al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS).

Con ello, se estaría incumpliendo un requisito previo y necesario para la convocatoria de procesos de selección y la contratación de obras, así como lo establece la Ley de Contrataciones del Estado, lo cual afectaría el adecuado desarrollo y culminación.

“Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado de los sectores 273, 277, 278, 279, 280 394 y 395 del distrito de Ventanilla” es un proyecto que obtuvo su declaratoria de viabilidad en marzo de 2018 para mejorar las condiciones del sistema de abastecimiento de agua potable y alcantarillado de los sectores del proyecto, así como mejorar la calidad de vida de 291,618 pobladores beneficiarios.

Luego de 5 años, el PASLC realizó la convocatoria de la Licitación Pública Nacional LP-SM-7-2023-PASLC para la contratación de la ejecución de la obra, por un valor de S/ 609,548,372, en un plazo de 3 meses. Inicialmente, se iba a adjudicar el 31 de enero del 2024; sin embargo, uno de los postores elevó cuestionamientos que están a la espera de un pronunciamiento del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

Al intervenir la Contraloría, se emitió el Informe de Hito de Control Concurrente N° 061-2024-OCI/5303-SCC que señala que el PASLC no cuenta con la disponibilidad de terrenos y/o saneamiento físico legal concluido para nueve componentes lineales y no lineales del proyecto al no haber culminado las gestiones para su obtención.

Teniendo en cuenta de que la disponibilidad de terrenos en uno de los requisitos para convocar el procedimiento de selección del proyecto, la comisión de control advirtió que esto podría ocasionar que el proceso de selección no se desarrolle adecuadamente y/o no culmine de manera satisfactoria.

Además, señala que se estaría incumpliendo el artículo 32 de la Ley de Contrataciones del Estado, donde se establece que, en caso de contratación de ejecución de obras, la entidad (en este caso el PASLC) debe contar con la disponibilidad física del terreno; así como el artículo 41 del reglamento de la ley, donde se establece que la disponibilidad física es un requisito para poder convocar un proceso de selección.

Suministro eléctrico

Otro riesgo que encontró la entidad es que el PASLC no cauteló la vigencia de los puntos de diseño ni de las conformidades técnicas del proyecto para el sistema de utilización de media tensión eléctrica, por lo que se encuentran vencidos hace un año.

Los auditores de Contraloría verificaron que las aprobaciones de los puntos de diseño y las conformidades técnicas otorgadas a 10 componentes del proyecto (entre cisternas y reservorios) que se ejecutarán en media tensión, fueron emitidas en el 2021 y estuvieron vigentes hasta los primeros cuatro meses del 2023.

Como resultado de las gestiones para obtener nuevas conformidades técnicas, existe el riesgo de que el concesionario del servicio eléctrico fije otros puntos de diseño, y debido a que estos se encuentran sujetos al cálculo de la máxima demanda del área a electrificar, esta situación podría ocasionar que las eventuales nuevas ubicaciones otorgadas, lleven a la necesidad de realizar modificaciones relevantes al proyecto, lo cual cambiaría el monto y plazo de ejecución de las obras.

Contraloría brinda recomendaciones

En el informe, la Contraloría recomienda que el MVCS adopte medidas correctivas que permitan la continuidad del proceso para adjudicar esta obra que llevará agua potable y alcantarillado a la población de Ventanilla.

