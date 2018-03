Congresistas presentan moción multipartidaria de vacancia con 30 firmas

La moción de vacancia presidencial a Pedro Pablo Kuczynski (PPK) por incapacidad moral fue presentada este jueves al Congreso, luego de ser firmada por 30 congresistas, según El Comercio.

La oposición considera como nuevo elemento que se haya desmentido el argumento de “murallas” entre el economista y el empresario chileno Gerardo Sepúlveda, quien firmó los contratos entre Westfield Capital y Odebrecht.



No obstante, el presidente PPK se ha comprometido a recibir a la comisión Lava Jato el 16 de marzo y responder sobre sus vínculos con Odebrecht, lo que César Villanueva, congresista de Alianza Para el Progreso, considera escucharán con atención.



El vocero de Peruanos por el Kambio ha emplazado al primer vicepresidente Martín Vizcarra a definir su posición.

Por su parte, César Villanueva saludó la participación del Apra, Acción Popular, el Frente Amplio y Nuevo Perú en la elaboración de la moción. Daniel Salaverry, vocero de Fuerza Popular, también lo acompañó.

“Hoy día debo reconocer la enorme madurez de las fuerzas políticas que participan en este proceso. Vamos a escuchar con mucha atención al presidente”, dijo Villanueva en conferencia de prensa.

Inicialmente, la moción de destitución fue presentada con 29 firmas, pero luego el congresista del Frente Amplio Rogerlio Tucto se sumó.



¿Cómo se realizará?

La moción de vacancia presidencial deberá ser debatida y votada en el Congreso. Para la admisión del pedido de vacancia se necesita el voto del 40% de congresistas hábiles (52 votos).



Si se admite el pedido de vacancia, se acordará un día y hora para el debate y votación del pedido de vacancia. El mandatario puede ejercer su defensa él mismo o ser asistido por un abogado.

Para que proceda la vacancia presidencial se requieren 2/3 del número legal de miembros del Congreso (87 votos).



El presidente dijo el miércoles que no renunciará al cargo. “No existe ninguna razón para un nuevo pedido de vacancia. No voy a renunciar ni me voy a dejar forzar por declaraciones que no tienen justificación alguna”, dijo en su Twitter.