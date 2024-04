El presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privada (Confiep), Alfonso Bustamante, manifestó que los gremios empresariales y de trabajadores se unirán en rechazo a la decisión del Congreso de incorporar a la Carrera Pública Magisterial a 14 mil profesores que desarrollaban funciones interinamente y que no rindieron evaluaciones docentes o que fueron desaprobados en ellas.

“Tenemos un rol importante, histórico, de ver lo que ha pasado en este tiempo (…) La inseguridad ciudadana y la escalada del crimen organizado ha unido a gremios de trabajadores con gremios empresariales para combatir con este fin. Al no tener respuesta del Ejecutivo, hemos hecho marchas, conferencias de prensa, nos invitaron a Palacio (…) En este caso, el tema de la educación nos unirá también a gremios de trabajadores y empresarios”, puntualizó.

Consideró como “una atrocidad” la decisión del Congreso. “Se está retrocediendo en la meritocracia de los profesores”, consideró el dirigente empresarial, en RPP.

Indicó que esto afectará mayormente a los niños de las zonas rurales, que forman parte de familias en situación de pobreza.

En ese sentido, consideró que “la moneda de cambio de las negociaciones que se dan en el Parlamento no pueden ser los niños del Perú” y su futuro.

“Lo que ha sucedido hace poco en el Congreso es una atrocidad”, recalcó Bustamante, en relación al dictamen aprobado por el pleno del Poder Legislativo el jueves pasado.

Bustamante consideró esto como “lamentable”, pues a su juicio los 14 mil profesores comprendidos en la ley “no están en condiciones de ser educadores hasta que no se capaciten”.

“Se les ha dado la oportunidad de retomar el examen en repetidas oportunidades y de generar la capacitación para eso”, pero no se ha aceptado ello, refirió. “Este retroceso lo que hace es dar una señal para decir que no se necesita reforzar el capital humano magisterial. ¿Para qué me voy a preparar si no necesito aprobar los exámenes?”, dijo el empresario.

Esto conllevará a que “cuando estos niños sean adultos no tendrán las posibilidades que tienen otros niños, gracias a esta medida, que es lamentable”, indicó.

Lo que se aprobó

La semana pasada el pleno del Congreso de la República aprobó con 92 votos a favor, 6 en contra y 0 abstenciones la ley que promueve el retorno de los docentes interinos, sin necesidad de evaluación, a la Carrera Pública Magisterial , que fueron retirados por haber culminado sus labores.

Recordemos que la autógrafa de Ley fue aprobada por insistencia en la Comisión de Educación, Juventud y Deporte , y observada 16 días después por el Ejecutivo.

¿De que se trata esta iniciativa?

La norma que sustenta los Proyectos de Ley 43/2021, 973/2021, 1361/2021, 2367/2021, 2542/2022 y 4464/2022 , promueve el retorno de docentes interinos a la Carrera Pública Magisterial, que fueron retirados tras culminar sus labores interinas, así lo estableció la Resolución de Secretaria General 2078-2014-MINEDU.

Cabe resaltar, que son 170,000 docentes de educación básica regular que podrán ingresar a la Carrera Pública Magisterial. La autógrafa es iniciativa del congresista de Acción Popular, Leonardo Inga Sales.

Cuestionamientos a la norma

Cuestionamientos a la norma. En diciembre de 2023, la congresista no agrupada, Flor Pablo, comentó que dichos nombramiento se realizarán sin evaluación a los docentes.

En ese mismo año, la ex ministra de Educación, Marilú Martens , consideró que el proyecto “golpea la reforma educativa” que viene implementándose entre los docentes de educación básica desde el 2014.

“Este es un nuevo golpe a la calidad educativa que parece que cada vez vamos a estar más lejos de alcanzar (...) Esto golpea la meritocracia porque hay profesores que sí se han preparado, que sí se han esforzado e ingresado a la carrera. Y al incluir a estos profesores que no lo hicieron, están quitándoles plaza a docentes que ya están en la carrera pública magisterial”, advirtió a RPP en su momento.

Sin embargo, el presidente de la Comisión de Educación del Congreso, sostuvo que “la Autógrafa de Ley bajo análisis no contraviene el artículo 16, y el artículo 2, inciso 2, de la Constitución Política del Perú, pues la naturaleza de la presente es dar la igualdad de oportunidades laborales sin discriminaciones fue descrito en el artículo 26 de la citada Constitución”.