El gerente general de la Asociación de Concesionarios de Transporte Urbano (ACTU), Ángel Mendoza, informó cuáles fueron las exigencias que plantearon al nuevo presidente de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) de Lima y Callao, José Aguilar Reátegui, para dar solución a la crisis por la que atraviesa el servicio de los corredores complementarios debido a la informalidad a través de los taxis colectivos.

Fue en diálogo con Canal N que el representante del grupo de los concesionarios mencionó que dentro de siete días la ATU tendrá un pronunciamiento oficial sobre los pedidos dentro de los próximos siete días. Mendoza indicó qué fue lo que solicitaron:

El pago del restablecimiento del equilibrio económico financiero que casi llega a S/ 12 millones a favor de todos los corredores complementarios .

. La fiscalización para que se respete los carriles segregados y paraderos oficiales a fin que los buses vayan más rápido que los taxis colectivos , y se pueda captar más pasajeros.

, y se pueda captar más pasajeros. Recorte de rutas convencionales que afectan las vías aledañas a los corredores complementarios .

. Revisión del reajuste de las tarifas de pasajes.

La adenda estructural con el Ministerio de Economía y Finanzas para que se subsidie el transporte público.

Mendoza señaló que la solución a esta problemática es hacer respetar el principio de autoridad. Explicó que la ATU debe liderar las acciones, pero que la Policía Nacional, el MTC y otros actores deben apoyar las estrategia para erradicar la operación de taxis colectivos.

“Falta autoridad política porque estamos castigando a las personas de bajos recursos económicos porque está pagando 5, 6, 7 y hasta 8 soles por taxi colectivos”, indicó.

En otro momento, el representante de los concesionarios opinó que esta situación no tiene como problema la falta de buses. “No es que falte flota. Cuando los colocamos se queda atrapados [los buses] en los atascos que ocasionan los autos colectivos- ¿Por qué no se incrementa más flota? En el caso del corredor Rojo la tarifa tendría que subir cuando la solución está que se respeten los carriles segregados y en el caso del corredor Amarillo es que tenemos el transporte convencional que no ha sido retirado que genera competencia desleal”, dijo.

Ángel Mendoza detalló que el presidente de la ATU presentará un equipo de trabajo en los próximos días. “Esperemos que los directores sean técnicos. Esperamos que la nueva gestión de la ATU pueda atender los pedidos porque de lo contrario los más castigados son los ciudadanos y la ciudad de no contar con sistema integrado de transporte de calidad”, acotó.

