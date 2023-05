Tras la advertencia de que los buses del corredor Morado paralizarán su servicio en julio si no se cumple con las adendas de concesión del servicio, el presidente de la Junta de Operadores del corredor Morado, Gerardo Hermoza, explicó que el ultimátum al Ejecutivo se dio debido a que a la fecha solo funcionan solo 150 buses para brindar este servicio.

En diálogo con RPP, el representante del corredor Morado contó que cuando inició con cuatro operadores, pero ahora solo quedan dos operadores con 150 buses de los 280 que antes funcionaban. A esto se suma que unos 40 buses permanecen varados desde hace tres años ya que nunca fueron programados sus rutas por la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) de Lima y Callao para su funcionamiento.

“Tenemos 40 buses parados nuevos de casi tres años. Vamos a reactivarlos, no estaban en la programación. Eso lo hacía la ATU. Hemos decidido dar una última oportunidad al corredores. Reactivar esos 40 buses, salir a operar con 190 en caso se den las adendas para que esto tenga un rendimiento económico. Reinvertir para seguir comprando buses”, mencionó.

Hermoza explicó que el gran problema de los corredores complementarios en general es la pugna de pasajeros con los conductores de taxi colectivo o unidades (combi o coaster) informales. Mencionó que solo en la ruta que comprende el corredor Morado que es San Juan de Lurigancho son perjudicados por 4,000 choferes informales.

“De respetar el carril de solo bus se ahorraría el tiempo de viaje hasta 40 minutos. Los buses deberían estar rotando, pero no se trata de llenar de buses cuando estos se quedan atorados en el tráfico y estos informales se bajan y nos revientan las lunas del parabrisas. Hay una competencia desleal. Y no sabemos por qué no se les restringe a estas combis o buses informales no puedan abastecerles combustible”, señaló.

En otro momento, Hermoza insistió en la propuesta al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) de que se capacite a los conductores de los vehículos informales para que ellos puedan migrar a un brevete A3 y después ser contratados para ser choferes de buses del corredor Morado.

“En la reunión que hemos tenido dimos la opción que el MTC de que ayude a los colectiveros a que si tienen un cierto grado de experiencia manejando puedan tramitar su brevete A3. Tendría que ser la capacitación y el brevete gratuito y luego nosotros podríamos capacitarlo dentro de los corredores para entrar a la planilla de los corredores”, mencionó.

Al ser consultado cuánto conductores que migren al servicio formal podrían ser contratados por el corredor Morado, el representante dijo: “Nosotros deberíamos tener solamente en los corredores si estuviéramos completos 12 mil conductores”.

