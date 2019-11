Tres horas y media le demoró a la Comisión Permanente sesionar ayer en el Congreso y menos de una, para definir a los legisladores que encabezarán la elaboración de los dictámenes de los decretos de urgencia emitidas por Ejecutivo.

Según el articulo 135 de la Constitución, es competencia de la Comisión “examinar y elevar al siguiente Congreso” los decretos de urgencia .

Y según lo establecido, señaló Pedro Olaechea, se designó a un grupo de congresistas encargados para la elaboración de los dictámenes.

Tal como lo mencionó a Gestión, la Comisión “empezará a evaluar si los decretos son o no constitucionales”.(Gestión 05-11-19).

Expertos difieren

Para el constitucionalista, Raúl Ferrero, la Comisión Permanente no puede emitir dictámenes."No encuentro función a un dictamen. Eso no está previsto en la Constitución, el articulo 101 no habla de esto. No tiene sentido. ¿Para qué una medida así para un decreto de urgencia? Por su naturaleza, no requiere. Que ellos quieran darle un sustento de análisis para un DU es diferente. Emitir dictámenes sería burocratizar”, explicó.

Sin embargo, Víctor García Toma, señaló que tienen competencias para emitir análisis sobre los decretos de urgencia. “Sí, la Comisión Permanente puede emitir dictámenes sobre los decretos de urgencia que emite el Ejecutivo, pero esto debe ser entregado al próximo Congreso. Esa es la única competencia que tienen ante una disolución estipulado en los articulos 134 y 135 de la Constitución. Otras medidas, no son de su competencia”, mencionó.

Grupos de trabajo

Para el Decreto de Urgencia 002-2019, sobre la realización de las elecciones congresales a realizarse, en enero del próximo año, fue designado Gilbert Violeta de Contigo. A él, lo acompañan Gino Costa, Rosa Bartra, Indira Huilca y Mario Mantilla.

Mientras que, el congresista Miguel Torres se encargará del Decreto que establece incentivos para el fomento de la lectura. Tras la designación, se unieron los legisladores Rolando Reátegui,Clemente Flores y Lourdes Alcorta.

Luis Iberico se encargará del informe correspondiente al Decreto de Urgencia 004-2019, que establece medidas extraordinarias que contribuyan a estimular la economía a través del gasto público. El grupo de trabajo estará conformado por Ángel Neyra, Edmundo del Águila, Héctor Becerril, Gladys Andrade y Gino Costa.

Para el Decreto 006-2019, que trata sobre la regulación de la participación de Foncodes en la ejecución de obras de infraestructura en instituciones educativas del ámbito rural y el 005-2019, el cual fomenta la liquidez e integración del Mercado de Valores, serán vistos por Édgar Ochoa con y Edmundo del Águila con Karina Beteta, Marco Arana y Miguel Torres, respectivamente.