El último martes venció el plazo para que los 15,000 colegios privados transparenten sus costos a los padres de familia con miras a llegar a un acuerdo, que lleve a la reducción de las pensiones en pleno estado de emergencia.

Esta disposición de la administración Vizcarra -es decir informar sobre las prestaciones que se brindaban de manera presencial y cuáles ya no se brindarán- se cumplió al 100%, según explicó a Gestión.pe Jorge Camacho, representante de la Asociación de Colegios Privados del Perú.

No obstante, la transparencia de la información -anotó- no implica necesariamente una reducción de las pensiones tal como lo pide el Gobierno, ya que en los costos no solo está añadido el sueldo del personal docente que representa en su mayoría entre el 60% y 70% de lo que se recauda por pensiones sino también los de mantenimiento, impuestos, entre otros conceptos.

“Nos preocupa muchísimo este decreto legislativo 1416 que es inconstitucional porque va en contra de dos principios fundamentales como es la libertad de contratación y de emprendimiento. Ya que se está forzando -con la excusa de la transparencia- que el que provee el servicio de a conocer sus costos, que también está protegido, y lo más grave es que ese está violando la estabilidad jurídica de los contratos”, aseveró.

Para Camacho este dispositivo legal “es lo más cercano a una extorsión” dado que de no llegar a un acuerdo entre el colegio y las familias sobre las nuevas condiciones del contrato se puede anular y, por lo tanto, el centro educativo deberá devolver las cuotas de matrícula, ingreso y de pensiones canceladas de marzo y abril.

“ Lo que es imposible porque ya se pagó los sueldos de los docentes de marzo y abril a lo que se suma que los pagos efectuados ya están consumidos . Lo que está generando esta imposición de devolución es el riesgo de quiebra y se queden sin trabajo 200,000 maestros", puntualizó.

En ese línea, dijo que ya hay padres de familia que están solicitando devoluciones de matrícula y pensiones.

“Esto es algo que se va a dar a lo largo de mayo. Los padres de familia están reaccionando ante el colapso económico que atraviesa el país aunque lamentablemente no se va a poder cumplir (la devolución de pensiones y matrícula) ante la falta de capacidad económica de los propios colegios”, agregó.

La que se ha visto mermada por la alta morosidad registrada desde que empezó el estado de emergencia.

En abril -según la Asociación de Colegios Privados del Perú- la morosidad en los colegios del nivel socio económico C y D llegó a 90% mientras que en los colegios de A y B a 70%.

“Lo que significa que son pocos los padres de familia que están pagando pensiones. En la práctica va ser imposible devolver las pensiones y las matrículas porque (los colegios) no tienen otros ingresos. A lo que suma que se ha recibido los servicios educativos de marzo y abril” .

En las últimas reuniones que han sostenido con el Minedu, este gremio ha solicitado la derogación del decreto legislativo 1416. No obstante, a la fecha no hay respuesta. Ante ello no descartan presentar una acción de inconstitucionalidad contra el citado decreto.

Dato: La Asociación de Colegios Privados del Perú es conformada por 3,000 colegios a nivel nacional y agrupa a los siguientes gremios:

ADECOPA: Asociación de Colegios Particulares Amigos

Consorcio de Centros Educativos Católicos

ANPIEP. Asociación Nacional de Promotores de IEP

ACOPRIL. Asociación de Colegios Privados de Lima.

ACCEP. Asociación de Colegios del Consorcio Evangélico del Perú.

ASDIEP. Asociación de IEP de la Libertad.