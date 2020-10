El Ministerio de Educación (Minedu) estableció mecanismos -en mayo- para que aquellos padres de familia que no podían sostener a sus hijos en colegios privados, lo puedan trasladar a un colegio estatal.

En aquel mes, el Minedu recibió 110,000 solicitudes de traslado. No obstante, según la Alianza de Escuelas Privadas (AEP), la mitad de los estudiantes cuyos padres decidieron trasladarlos a una escuela pública buscan ahora que retornen a la escuela privada.

“La mitad de los alumnos cuyos padres decidieron trasladarlos a una escuela del Estado, ahora buscan retornar. El detalle es que no se puede", comentó a Gestión.pe Jorge Camacho, voceo de la AEP.

El también director del colegio Los Álamos explicó que cuando un alumno pasa de un colegio a otro, el Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa (Siagie) del Minedu automáticamente lo recibe, quedando este alumno matriculado.

“Pero ahora se ha puesto un candado en el sistema evitando el traslado del colegio público al privado. Ya que -ahora- para concretar este traslado el director del centro educativo estatal le tiene que dar una especie de check (o autorización) en el sistema para así liberarlo y pueda retornar al colegio privado. Eso es lo que está trabando el regreso de muchos padres de familia”, detalló.

Camacho remarcó que este alumno -que busca retornar al la escuela privada- no pierde el año porque está registrado como alumno del Estado y está recibiendo el aprendizaje de ‘Aprendo en Casa’.

“El problema radica en que muchos padres de familia quieren que sus hijos no solamente estén inscritos sino que se eduquen. Al llevarlos a un colegio público y al ver que no están recibiendo la educación que ellos quieren, deciden retornarlos pero el sistema no les deja regresar. Son situaciones complejas”, puntualizó.

-¿Qué pasará con los alumnos de primer grado?-

A dos meses para concluir el año escolar, otro problema latente es respecto al ingreso de los niños al primer grado de primaria el próximo año tomando en cuenta que muchos nidos cerraron por efecto de la pandemia o no se implementó la educación virtual.

Camacho señaló que los colegios no pueden tomar una evaluación (o examen de ingreso) a estos niños, ya que está prohibido por ley.

“Actualmente los profesores están desarrollando estrategias para nivelar -el próximo año- a muchos de los niños que cursarán el primer grado de primaria tomando en cuenta que muchos nidos cerraron o no se implementó el sistema de educación virtual. Lo bueno es que los niños son muy abiertos al aprendizaje y la metodología de la lectoescritura está muy desarrollado a través de las pantallas (de las clases virtuales)”, apuntó.

Dato : El vocero de la AEP dijo que el ministro Benavides les adelantó -en la última reunión- que va a salir una norma para orientar la calificación en los colegios. Para Camacho, en la educación privada no es un problema la calificación de los alumnos ya que está se efectúa en las clases virtuales. Sin embargo, está situación no se repite en la educación estatal.

A lo que se suma que cerca de 200,000 alumnos matriculados en la educación estatal, no se conectan por ninguna plataforma educativa mientras que 230,000 no fueron matriculados.

