El alcalde de Puente Piedra, Rennán Espinoza, informó que que la clausura de relleno sanitario El Zapallal, ubicado en Carabayllo, perjudica el recojo de basura en varios distritos de Lima Norte.

Los distritos afectados son Puente Piedra, San Martín de Porres, Comas, Independencia y Carabayllo, entre otros, Explicó que ahora los residuos sólidos son trasladados a un relleno sanitario, situado en Huaycoloro en Huarochirí, por lo que los buses de basura tiene que realizar un trayecto más largo que conlleva más horas.

“En promedio una hora o una hora y 45 minutos con el relleno en Carabayllo y eso permitía tener una frecuencia de hasta tres rutas diarias en el distrito. Ahora [con el nuevo relleno sanitario] nos estamos demorando en promedio seis horas, y algunos un poco más, y eso nos permite hacer solo una ruta para el recojo de basura en nuestras calles. Podría desatarse un problema sanitario a muy corto plazo ”, advirtió.

Espinoza indicó que ha solicitado al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, unos 60 días de plazo para plantear soluciones administrativas al problema del recojo de basura.

“Hemos pedido al alcalde de Lima que nos dé un plazo de 60 días que permita a las municipalidades adecuar sus presupuestos, cambiar nuestras rutas y poder dar un servicio a la comunidad . En estos momentos están resolviendo en un término de emergencia, pero esto no va a hacer sostenible. Tiene que haber modificaciones presupuestarias”, dijo la autoridad edil.

El alcalde de Puente Piedra cuestionó que la medida del cierre el relleno sanitario El Zapallal en Carabayllo se haya realizado de forma intempestiva sin tener un plan de contingencia.

“La mayor preocupación es que no se ha previsto absolutamente nada. Todas las municipalidades de ese sector de Lima Norte, son casi mil toneladas diarias que arrojábamos a este relleno sanitario, y llevarlo a uno más lejos rompe todos los esquemas y algunas municipalidades de nuestro sector presupuestalmente tienen que hacer sus ajustes y eso no se hace de un momento a otro”, remarcó.

En esa línea, Espinoza indicó que de generarse un problema el recojo de residuos en los distritos perjudicados entonces el alcalde de Lima también sería responsable de la situación.

“El argumento es que no cuenta el relleno con licencia de funcionamiento. El terreno donde se desarrolla el relleno sanitario es de propiedad de la Municipalidad de Lima, que ha entregado en concesión a la empresa Innova. Entonces, el argumento de que te cierro porque no tienes licencia de funcionamiento no es real y no sabemos formalmente los argumentos de fondo . Entiendo que hay vecinos que se quejan, pero esto tiene que hacerse planificado”, mencionó.

“Si se desata un problema medioambiental o sanitario en nuestros distritos él también tendría que asumir la responsabilidad política que le corresponde. Si se tiene que cerrar el relleno sanitario que se cierre, pero con los argumentos de las instituciones como la OEFA y el Ministerio del Ambiente, pero no de manera intempestiva”, acotó.