Julio Cáceres, presidente de dicho gremio, explicó a gestion.pe cómo actuó Sedapar, Edasa, la Municipalidad de Arequipa y el gobierno regional ante el corte de agua, y de qué manera impactó en los sectores económicos de la ciudad.

-¿Se preveía un corte de agua en Arequipa?

Este es un problema que, lamentablemente, las autoridades competentes no supieron abordar. Hace unos meses se hablaba de escasez hídrica en el sur debido al Fenómeno de El Niño. Hoy, la situación ha tomado un giro. Este problema no viene de esta semana, viene desde el año pasado.

-¿Se tomaron acciones preventivas?

Cuando se alcanzó la capacidad máxima de sistema hidráulico del Chili regulado, el lunes 5 de febrero, convocamos al presidente del directorio de Sedapar, Armando Llaza Loayza, y al gerente general para que nos explicaran qué acciones estaban tomando frente a posibles escenarios críticos.

El problema se ha generado debido a un huaico, lo que obstruyó el paso de las aguas. No se tomaron precauciones. Egasa tiene la responsabilidad en esto, pero no se ha pronunciado.

Por su parte, Sedapar señaló las fechas de los cortes de agua porque tampoco tiene un plan de emergencia adecuado. Esto trajo consecuencias en temas de salubridad porque casi 80% no tuvo agua martes y miércoles. Arequipa ha estado expuesta las últimas 72 horas.

-¿Cuáles fueron los sectores más afectados y en qué medida?

Hay locales que no atendieron estos días. En cuanto a restaurantes, se han afectado casi a su totalidad, al menos el 80%. Las lavanderías tampoco, porque si no tienen agua no pueden trabajar. Los servicios de limpieza, necesitan agua.

Al turismo le ha impactado fuertemente. Los visitantes no pudieron degustar los platos de la gastronomía arequipeña durante 48 horas porque principales restaurantes de Arequipa cerraron. En cuanto a los hoteles, casi el 50% tuvo que racionar el agua a sus huéspedes y se generó incomodidad.

También se afectó al sistema de salud. Algunos hospitales atendieron con el apoyo de las cisternas.

-¿Se elevó el precio del agua embotellada?

No todas las familias de Arequipa tienen tanque de agua, y tuvieron que salir a buscar alternativas del suministro como comprar agua embotellada o contratar servicios como entrega de agua.

Hubo escasez. Ayer en la noche, a los principales centros comerciales y a los almacenes que expenden agua se les acabó el líquido. No se ha especulado en el precio, pero sí hubo una sobre demanda frente a una oferta normal.

-¿Se restableció el servicio en su totalidad?

Hoy restablecieron el servicio, pero con mucha lentitud. El sistema de la fluidez del suministro se está dando por sectores. Si no suceden otros acontecimientos similares, entiendo que el restablecimiento total va a tomar 48 horas más.

-¿El problema volvería a presentarse en los próximos días?

Es muy probable que se presente un escenario similar. Más que una invocación, es una crítica porque lamentablemente Sedapar y Egasa, han mostrado su ineficiencia frente a hechos así. Las autoridades no se han puesto de acuerdo. Hubiese sido bueno que el alcalde y el gobernador regional se junten.

Hay un comité de riesgos identifican los desastres naturales. Esto no fue un desastre natural, pero fue un problema serio en el tema de salubridad. El alcalde está, por un lado, y, por otro lado, las autoridades distritales, cada uno hizo lo que pudo con las cisternas para abastecer el agua, pero esto ha demostrado que el equipo conformado para emergencias

