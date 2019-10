El ministro del Interior, Carlos Morán, informó que la Policía Nacional del Perú (PNP) está trabajando para identificar a la persona que agredió al excongresista Carlos Tubino con un cono de tránsito cuando este intentaba ingresar al Parlamento por la avenida Abancay.

“La policía tiene las vistas fotográficas. La policía especializada está trabajando en este caso, así que yo creo que habrá resultado”, sostuvo Morán para RPP.

Agregó que la situación de la agresión fue “una situación imprevista”. Sin embargo, los agentes policiales lograron poner a buen recaudo al exparlamentario Tubino.

“Se puso un sistema de seguridad alrededor del congreso, los congresistas que no eran miembros de la Comisión Permanente no iba a entrar. En el caso del excongresita Tubino, él mismo ha reconocido que la policía lo trasladó para que no sea insultado, reconoció que la policía lo puso a buen recaudo”, resalto el titular del Interior.

-260 policías resguardan a los miembros de la Comisión Permanente-

Más temprano, Carlos Morán indicó que antes que el Congreso sea disuelto por el presidente de la República, Martín Vizcarra, 460 policías brindaban seguridad al Parlamento y a los congresistas.

En estos momentos, de la cantidad del número mencionado, se ha retirado 200 agentes, quienes están a cargo de la seguridad ciudadana.

“En total el Congreso era resguardado por 460 policías (servicios de seguridad del local y seguridad personal de los congresistas). En estos momentos solo se está resguardando a los miembros de la Comisión Permanente que tienen derecho a seguridad policial. Se han retirado 200 agentes y ellos están resguardando la seguridad ciudadana”, indicó.