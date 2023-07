Este martes 25 de julio, la Municipalidad de San Miguel y la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) firmaron un convenio con el objetivo de reforzar los operativos de fiscalización contra el transporte informal y para salvaguardar la integridad de los ciudadanos.

El presidente de la ATU, José Aguilar, indicó que también se implementará la fiscalización electrónica para detectar y erradicar a los vehículos y conductores que incumplen con el reglamento de transporte público.

Los fiscalizadores no solo sancionarán a las unidades informales, sino también a los conductores que se encuentren en un estado irregular frente a la normativa vigente: “No podemos permitir conductores sin brevete y vehículos sin SOAT. No podemos permitir que los usuarios arriesguen su integridad viajando en estos vehículos. Con la Municipalidad de San Miguel vamos a trabajar para darle a los ciudadanos un transporte más seguro”.

De igual manera, el alcalde Eduardo Bless resaltó la importancia de recuperar la autoridad en las zonas más informales del transporte público, como lo son las avenidas La Marina y Faucett, en donde los vehículos informales suelen atentar con la tranquilidad de la ciudadanía.

¿Qué medidas se tomarán para combatir el transporte informal en San Miguel?

Con el objetivo de combatir el transporte informal, la Municipalidad de San Miguel y la ATU capacitará al personal operativo y a los inspectores de transporte edil a las intervenciones. Además, se solicitará el apoyo de la Policía Nacional del Perú para que estas medidas sean efectivas.

Finalmente, los vehículos infractores serán llevados a los depósitos cercanos al distrito y se realizarán programas de formación para acreditar y capacitar a los fiscalizadores de transporte.

La ATU y la Municipalidad de San Miguel tomarán medidas ante el transporte informal. Foto: GEC