3 de 8

En declaraciones a TV Perú, muchos de los ciudadanos que ocupan la zona refirieron que no pueden retirarse del lugar pues no tienen dónde ir. Explicaron que la pandemia ha mermado sus ingresos y no pueden pagar un alquiler. Aseveraron que están dispuestos a dialogar con el Gobierno para hallar una salida a la situación pero que esta debe contemplar sus necesidades. (Foto: Hugo Curotto / @photo.gec)