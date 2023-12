En el contexto de las festividades por fin de año, autoridades del Hospital Nacional Arzobispo Loayza indicaron que las personas son más propensas a intoxicaciones, lo cual se debe a diversos factores como el consumo de alcohol adulterado, alimentos en mal estado y la manipulación.

La especialista en Toxicología, Melinda Valdivia Infantas, del Servicio de Emergencia del mencionado hospital, explicó que los síntomas de una intoxicación pueden variar según el tipo de sustancia ingerida, pero comúnmente incluyen náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, convulsiones, pérdida de la conciencia y dificultad para respirar.

Valdivia Infantas agregó que el consumo de alcohol adulterado con metanol causaría graves daños a la salud.

Las bebidas adulteradas pueden afectar tu salud e incluso provocarte la muerte. (Foto: Difusión).

“Ingerirlo puede provocar ceguera, daño cerebral, insuficiencia renal y hasta la muerte”.

Cuidado al momento de comprar tragos preparados

La doctora destacó que no hay un método seguro para detectar el metanol en la bebida, ya que este no presenta ningún aroma o sabor distintivo. Por lo tanto, sugirió abstenerse de consumir bebidas alcohólicas económicas o aquellas que se comercialicen en establecimientos no autorizados.

De igual modo, Valdivia señaló que las intoxicaciones alimentarias son comunes durante estas fechas, pudiendo ocurrir debido al almacenamiento inadecuado de los alimentos o al consumo de estos en lugares de procedencia dudosa.

En cuanto a las intoxicaciones por medicamentos y plaguicidas, la especialista recomendó guardarlos bajo llave, especialmente si hay niños en casa o se tienen personas con problemas de salud mental.

11 personas murieron tras beber alcohol adulterado

Actuar con rapidez

La especialista recomendó actuar con rapidez en caso de encontrarse frente a un cuadro de intoxicación.

“No provocar el vómito. Darle leche u otro producto puede aumentar la absorción de la toxina en el cuerpo. Si el paciente está inconsciente o convulsionando, colóquelo de costado para evitar que se ahogue con sus secreciones y, ante todo, es importante llevarlo a un establecimiento de salud para que pueda ser evaluado por un médico y se le brinde un tratamiento adecuado”, refirió.

