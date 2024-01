Muchos peruanos para recibir el Año Nuevo suelen ir a la playa como parte de estas celebraciones de fin de año. Sin embargo, en la actualidad algunos alcaldes como medida de prevención y protección deciden no habilitar estos espacios para acampar. Conoce aquí el listado de estos balnearios.

Punta Hermosa destaca como uno de los destinos más frecuentados por multitudes durante la temporada de verano. En este contexto, las autoridades municipales comunicaron que desde el año 2007 está en vigencia una ordenanza que prohíbe diversas actividades en sus playas, entre las que se incluyen pernoctar, consumir alcohol, realizar fogatas, y otras acciones que podrían perturbar la serenidad del lugar.

“Tenemos 6 entradas en las cuales se supervisa que las personas no ingresen con comida, botellas de vidrio, mascotas, así como tampoco pelotas, a fin de no molestar al resto de veraneantes. De igual modo, no es posible hacer fogatas y menos acampar”, aseguró Manuel Landerer, jefe de imagen institucional.

Punta Hermosa es una playa muy concurrida en Año Nuevo. (Foto: Agencias)

Playas que no se pueden acampar

Ante esta ordenanza, las autoridades del distrito informaron que cuenta con personal de seguridad altamente capacitado, responsable de garantizar el cumplimiento de la norma en las siete playas que conforman: Playa Central, La Isla, El Silencio, Punta Roca, Señoritas, Caballeros y Blanca.

“En el verano incrementamos nuestro personal porque hay mucho más por controlar, supervisar, sobre todo durante las fiestas de fin de año. Hay muchos jóvenes que quieren tomar en el malecón central y eso está prohibido. Como siempre haremos valer las ordenanzas”, agregó para Exitosa.

San Bartolo

Otra autoridad edil que no permite que personas puedan pernoctar en sus playas este 31 y 1 de enero, es el distrito de San Bartolo. August Carbajal remarcó que la apertura del balneario a la comunidad, pero enfatizó la importancia de respetar las reglas establecidas. En una entrevista con ‘TV Perú’, subrayó la prohibición de fogatas y acampadas, instando a los visitantes a utilizar los espacios de alquiler disponibles en el distrito.

Esta playa también se encuentra al sur de Lima, en el kilómetro 45 de la Panamericana Sur. La playa de San Bartolo es perfecta si vas con niños, ya que sus aguas son muy mansas y se puede nadar con tranquilidad, incluso puedes caminar hasta el fondo porque no es muy profunda. (Foto: Shutterstock)

Ancón

No solo en el sur, también en el norte. El burgomaestre de este distrito también tiene prohibido que las personas puedan acampar en este balneario. Las autoridades de este municipio informaron que multarán con S/4,050 a quienes utilicen sus playas para pernoctar o consumir bebidas alcohólicas.

“No estamos preparados para recibir a campistas. Se les multará y se decomisarán las carpas”, advirtió su alcalde distrital, Felipe Arakaki.

