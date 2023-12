Recordemos que para muchas personas, las flores amarillas representan un símbolo de prosperidad, buena suerte y abundancia. Por ello, es una tradición que en los hogares se decore usando este producto antes, durante y después de las celebraciones navideñas.

El Mercado de Flores alberga más de mil puestos y las proyecciones para este 2023 prometen un crecimiento positivo para este sector.

Christian Sanabria, gerente general de la empresa Summer Love e integrante del Mercado de Flores, conversó con Gestión para precisar cómo se están organizando para abastecer a todo el país con flores, sobre todo con las más solicitadas para fiestas de fin de año.

Solo un comerciante puede llegar a comprar entre S/ 10 mil a más en mercadería.

Según señaló, el 40% de las personas que llegan a este establecimiento son de provincias, como Ayacucho, Huancayo, Cañete, Arequipa, Trujillo, entre otras.

“Estamos listos para las ventas que se aproximan por fin de año. Para esta temporada suben las ventas de tulipanes, girasoles, pompos, rosas. Aquí la gente viene a comprar al por mayor. Las ventas suben mucho en horas de madrugada porque los comerciantes vienen de provincia. Por comerciante, las ventas no bajan de S/ 10 mil en adelante”, detalló.

Conociendo el negocio, mencionó que las personas que suelen ir en horas de la mañana al Mercado de Flores son más las que residen en Lima y que tienen tiendas más pequeñas, las cuales son surtidas casi a diario.

Proyección de ventas de flores amarillas subirá a un 80%.

Apostando por el amarillo

De acuerdo a Sanabria, las ventas de flores amarillas suben hasta un 60% en esta temporada, pero para este años las proyecciones aumentaron y como objetivo apuntan a crecer un 80%. Pese a que en muchos lugares la presencia del Fenómeno de El Niño está provocando intensas lluvias o sequías, hasta el momento no hay riesgo de no contar con este producto.

“Nuestro mercado se mueve gracias a gente productora, gente que tiene sus plantaciones en diferentes partes como Huaraz y otros lugares. A veces los traslados, las cosechas, podrían variar los precios del costo, pero esperamos este año reducir eso para que el público final pueda obtener un producto bien pagado”, expresó.

No obstante, Sanabria contó para Gestión que si bien hay muchas flores que no se han visto afectadas por la presencia del Fenómeno de El Niño, existen otras que la producción se está demorando, una de ellas es el Tulipán. “Hace dos semanas que no está llegando esta flor al mercado con la frecuencia de siempre, estos días tendría que regularizarse, esperamos que el precio no sea tan diferente a su costo real”, mencionó.

Precios

Sobre los precios, el representante indicó que ahora una docena de rosas cuesta entre S/ 15 y S/ 25, pero en el mes de diciembre y más próximo a las fiestas estos costos suelen aumentar hasta en un 100%.

“Los pompos amarillos son muy adquiridos para fiestas, la docena de este producto cuesta entre S/ 30 a S/ 40, pero el mismo 24 o 31 de diciembre pueden llegar a costar S/ 80, la docena. Para ese día son muy pedidos, tal es así que llega a escasear y al haber tanta demanda los costos aumentan”, acotó.

Este año esperan duplicar ventas a comparación del 2022.

Entre las flores que también son cotizadas en esta temporada están los girasoles y los tulipanes.

Proyecciones

Este 2023 los comerciantes del Mercado de Flores tienen una valla muy alta frente a sus proyecciones. Según comentó el gerente de Summer Love, el 2022 se cerró con una venta que superaba el medio millón de soles. Ahora buscarán duplicar las ganancias.

Pese a esta proyección, dejó en claro que los precios de las flores no van a subir, sino que se van a mantener como el año pasado.

Y es que, lejos de elevar los costos, lo que ellos planean hacer es redoblar la seguridad del mercado para ofrecer a los compradores un espacio libre de compras sin temores.

“La seguridad atrae mucho a los comerciantes que vienen. Sabemos todo lo que está pasando con respecto a la seguridad ciudadana, por eso queremos brindar lo mejor a nuestros clientes, contamos con miembros de seguridad dentro y fuera. Además, las cámaras de seguridad están operativas”, acotó.

“Nosotros ya estamos en campaña navideña, los pedidos como arreglos florales para fiestas de promoción, bautizos, comunión, incluso para temas de esoterismo. Nos piden mucho material para los baños florales, las cábalas, el llamado de la suerte y eso a nosotros nos conviene porque crecemos más en ventas. Ese sector es el que impulsa a lograr las metas, los objetivos”, destacó.

Solo un comerciante puede llegar a comprar entre S/ 10 mil a más en mercadería. Foto: Mercado de Flores.

Los principales floricultores se ubican en Junín, Cajamarca, Huánuco, Lima, Áncash, Ica, Arequipa, Cusco y San Martín, lo que genera empleo rural permanente. Asimismo, el ejecutivo destaca que el 50% de trabajadores son mujeres.

Según datos del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), en Perú hay alrededor de 7,000 productores de flores de corte y plantas ornamentales, desempeñando un papel importante en la satisfacción de la demanda tanto a nivel nacional como en el mercado internacional.

