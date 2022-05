El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, llegó a Cusco para participar en la mesa de diálogo en la provincia de Urubamba en donde se aborda la situación del aeropuerto internacional de Chinchero y el conflicto iniciado hoy en Machu Picchu por la ruta Hiram Bingham.

Durante su discurso, el primer ministro insistió en que la solución a cualquier conflicto social es a través del diálogo entre la población, la empresa y en la que se puede contar con la participación del Gobierno. En la cita participó el alcalde Luis Alberto Valcárcel.

Sobre las obras en el marco de la construcción del aeropuerto de Chinchero mencionó: “Trataremos de que hablar con la empresa, pero la empresa no puede ser impedida de ejecutar de hacer la obra. Después no estemos quejándonos, porque si vamos a comenzar a destruir un vehículo de la empresa vamos a comenzar a incendiar algo, qué pasa si la empresa dice ‘yo me quito de aquí', y demanda al estado por indemnización de daños causado. ¿Qué sucedería?”.

“ El que pone dificultades a la ejecución de la obra no es un cusqueño, no es un peruano, es un mal peruano, es un mal ciudadano. Nuestro problema hay que resolverlo mediante el diálogo no mediante la violencia. Y recuerdo que yo no he establecido eso sino la ley ”, siguió.

En esa línea, Torres instó a las autoridades a trabajar en conjunto con otros representantes en beneficio de la población de la región. Sostuvo que la ejecución del aeropuerto de Chinchero es una obra emblemática que beneficiará al Cusco y a todo el país

“Hay que solucionar los problemas mediante el diálogo y hay que dejar la politiquería porque hay políticos que están detrás de esos hechos que hacen tantísimo daño al país. Las autoridades que han accedido al poder mediante la acción política no es para que vayan a violar el ordenamiento jurídico sino que han conquistado el poder político para trabajar juntos en la realización del bien común y que beneficiará a todos como es el caso del aeropuerto de Chinchero”, acotó.

Respecto al reclamo de once comunidades que bloquean vías férreas, el primer ministro anunció que el ministro de Transportes y Comunicaciones, Nicolás Bustamante, con un equipo técnicos verán los temas de la ejecución del aeropuerto de Chinchero y la concesión del servicio de transporte de turistas hacia Machu Picchu.

