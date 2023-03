Carlos Canales, alcalde de Miraflores, defendió este miércoles la medida de la clausura del Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM) por “no contar con los certificados de seguridad en edificaciones del recinto”.

En declaraciones a Canal N, el burgomaestre señaló que el único certificado de seguridad que contaba el LUM está vencido desde 2016, y luego no se realizó un trámite o gestión para su renovación. En esa línea, Manuel Burga Díaz director del Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM), falta a la verdad al sostener que estaban en trámite renovación del documento.

“Se venció en el 2016 el certificado de Defensa Civil. Nunca renovaron y estamos 2023. No hay nada. Lo que dice el señor Burga no es verdad. Las normas es para todos. Si no tienes Defensa Civil te tengo que clausurar. Un lugar donde fallezca una persona, donde ocurra un accidente o se pierde o dañe la vida de un ser humano es invalorable. Por eso debemos actuar con toda celeridad”, acotó.

En otro momento, Canales rechazó que se haya ejecutado el cierre del LUM en respuesta a lo solicitado por el alcalde Rafael López Aliaga, quien consideró que este lugar sea administrada por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. También aseguró que el personal municipal que desarrolló la clausura no sabía que se iba a desarrollar ese día la presentación del Informe Anual 2022/2023 de Amnistía Internacional.

Al ser consulta sobre cuándo sería reabierto el LUM, la autoridad edil dijo: “ El Ministerio de Cultura, a través de la ministra Leslie Urteaga, en su comunicado reconoce la falta, que la va implementar inmediatamente y en los próximos días si dicen que ya está listo lo vamos lo abrimos inmediatamente ”.

El alcalde de Miraflores informó que, a la fecha la comuna miraflorina, ha realizado 1,150 operativos y ha cerrado también tiendas, restobares y otros lugares.

“Hemos tenido 1,150 operativos en los que estamos fiscalizando para saber que cumplan con la normatividad. Lamentablemente, eso implica el que no cumpla con la norma sea clausurado como fue Larcomar, la playa de estacionamiento de parque Kennedy, el mercado de Santa Cruz, como han sido más de 25 restobares o tiendas que no cumplían la normatividad, y así la Municipalidad restablece el principio de autoridad”, señaló.

